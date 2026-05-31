Exjugador de Alajuelense vuelve al protagonismo en Guatemala con 36 años

Así celebró Andrés Lezcano su gol en la final del Ascenso en Guatemala.

Andrés Lezcano, futbolista que militó en Alajuelense entre 2015 y 2016 y que desde hace nueve años desarrolla su carrera en el fútbol de Guatemala, volvió a ser protagonista este fin de semana.

Lezcano -de 36 años- fue la gran figura de Suchitepéquez al aportar un gol y una asistencia en la final por el ascenso de ese país, resultado que le permitió a su equipo regresar a la Primera División chapina.

El conjunto del exmanudo se impuso 3-1 a Nueva Santa Rosa para asegurar su boleto a la máxima categoría.

“No hay palabras para describir esta sensación. Estuve a punto del retiro, perdí la fe en mí, pero ahora estamos de nuevo en la Liga Nacional”, declaró Lezcano a la prensa guatemalteca.

“Hace ocho días hubo una conferencia y yo tenía ofertas de cinco equipos de la Liga Nacional, pero no me fui porque con este equipo llevaba año y medio de solo derrotas y no podía marcharme así. Esta es la forma de agradecer”, agregó.

Andrés Lezcano ha militado en Guatemala con clubes como Deportivo Carchá, Malacateco, Antigua GFC, Comunicaciones y Deportivo Mixco. En ese país logró conquistar dos títulos de liga: uno con Antigua y otro con Comunicaciones.