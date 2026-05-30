Figura de Alajuelense se despide del club: ‘Me voy con el corazón lleno’

Liga Deportiva Alajuelense tiene muchos cambios en toda su estructura y aunque desde hace un tiempo en el club sabían la decisión de Sugey Matarrita de marcharse al culminar esta temporada para emprender un desafío internacional, no fue hasta ahora que ella decidió despedirse oficialmente de la Liga.

En los últimos años fue la asistente técnica de Wílmer López con las leonas. También dirigió al equipo femenino U-19 de Alajuelense; pero comprendió que hay oportunidades que no se pueden dejar escapar. Y se atrevió a dar el paso.

“Me tomé mi tiempo para pode reflexionar y procesar este momento, pero siempre con un corazón lleno de gratitud, felicidad y pasión”, escribió Sugey Matarrita en un mensaje que colgó en su cuenta de Instagram.

En ese pronuncimiento, ella recordó cuando iba con su papá y demás integrantes de su familia a la Catedral.

“Disfrutaba cada minuto y sin saberlo fui amando estos colores de una manera muy especial y desde niña. Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida profesional y personal”, anotó.

Apuntó que después de cuatro años trabajando en el proyecto de fútbol femenino de Alajuelense, necesitaba despedirse. Aunque más bien es un hasta pronto a una institución que le abrió las puertas, creyó en ella y le permitió crecer en muchos aspectos.

Sugey Matarrita se siente privilegiada por haber trabajado con Wílmer López en Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram Sugey Matarrita/Instagram)

Sugey Matarrita aprovechó para agradecer a cada una de las jugadoras por su entrega, compromiso y por todas las experiencias compartidas; así como también al cuerpo técnico, con quienes afirma que tuvo el privilegio de trabajar y aprender constantemente.

Pero resaltó la figura de Mercedes Salas, quien la llevó al club y confío en ella desde el inicio. También tuvo unas palabras para Wílmer López, por darle la oportunidad y la confianza de trabajar a su lado como asistente, a la vez que pudo obtener más experiencia entrenando a un equipo de liga menor.

“Me voy con el corazón lleno de gratitud, aprendizaje y recuerdos que siempre llevaré conmigo. Deseo que el club continúe creciendo y cosechando muchos éxitos. Hasta pronto y gracias por tanto. Sueñen en grande, Dios ante todo. Estos colores rojo y negro desde la cuna”, concluyó Sugey Matarrita.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.