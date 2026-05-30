Puro Deporte

Figura de Alajuelense se despide del club: ‘Me voy con el corazón lleno’

Fue parte de Liga Deportiva Alajuelense durante los últimos cuatro años y quería encontrar las palabras correctas al marcharse

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Por Fanny Tayver Marín
primer juego de la final donde las Leonas buscan su octavo título contra Puertoviejo FC
Liga Deportiva Alajuelense registra varios movimientos, incluso en el equipo femenino. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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