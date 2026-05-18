Alajuelense tiene otras dos bajas inesperadas

Liga Deportiva Alajuelense presenta cambios a nivel de toda su estructura. Desde antes de que las leonas perdieran la semifinal y que con eso no pudieran sumar su décima corona en fila, en el cuadro rojinegro conocían que dos integrantes del cuerpo técnico se marcharían.

Se trata de Sugey Matarrita, quien fungía como la asistente técnica de Wílmer López; así como Alejandro González, que era el preparador físico de las leonas.

González publicó una despedida en su cuenta de Instagram. Ahí destaca que cerró una etapa muy especial en su carrera profesional y que marcó su vida personal.

“Siempre quise llegar aquí, trabajé para que se diera y fue mejor de lo que pensé. Después de un año y medio como preparador físico del equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense, llega el momento de decir hasta luego a una institución que me brindó la oportunidad de crecer, aprender y vivir experiencias inolvidables”, apuntó Alejandro González.

Alejandro González dejó de ser el preparador del equipo femenino de Alajuelense. ( Foto: Instagram Alejandro González./Foto: Instagram Alejandro González.)

Ahí mismo, contó que para él no fue fácil tomar esta decisión, pero que pensó en su futuro y llegó a la conclusión de que hay retos que a veces surgen, y que ante oportunidades, quien no se mueve, se estanca.

“Solo tengo gratitud y orgullo por todo lo que se logró alcanzar este tiempo: un campeonato nacional y un título de Uncaf, conquistas que son el reflejo del esfuerzo, la disciplina y el compromiso de un grupo que no se cansa de ganar”, apuntó.

El preparador físico aprovechó el espacio para agradecer a cada una de las jugadoras, por su entrega y confianza.

Sugey Matarrita se marchó del cuerpo técnico del equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense por una oportunidad de dirigir en el extranjero. (Prensa Alajuelense)

“Ha sido un privilegio acompañarlas en su desarrollo y ser parte de la historia que ya venían construyendo con tantos títulos y récords, nadie les quitará eso nunca. A todo el cuerpo técnico, gracias por el trabajo en equipo, la dedicación y la lealtad que tuvimos”, citó.

También le dio las gracias a Wílmer López por abrirle espacio en su equipo de trabajo y que para él fue un sueño hecho realidad el poder trabajar con el ídolo de su abuelo.

“Fue lo mejor como liguista; a Mercedes Salas, gracias por llevarme a la Liga, por confiar a pesar de todo. Espero haberle cumplido como se debe, o más. A Jesús de Jorge, gracias por enseñarme tanto y estar al pie del cañón, el reto sigue siendo mejorar y mejorar”, indicó.

El preparador físico aseguró que Liga Deportiva Alajuelense ocupará siempre un lugar muy especial para él, confesándose un manudo de corazón.

Alejandro González decidió renunciar a su cargo en el cuadro rojinegro para acompañar a Sugey Matarrita en otro proyecto, pues a ella le surgió la posibilidad de dirigir a un equipo de fútbol femenino en la Primera División de El Salvador.

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