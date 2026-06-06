Exjugador de Alajuelense, Diego Campos, abre su corazón: ‘Han sido unas semanas de las más difíciles de mi vida’

Diego Campos, exjugador de Alajuelense y actual futbolista del Bali United FC de Indonesia, confesó que ha vivido momentos muy complejos en los últimos meses, especialmente tras sufrir una ruptura del ligamento cruzado a finales de abril.

El delantero detalló que fue operado el 9 de mayo para corregir la lesión; sin embargo, reconoció que la batalla más difícil fue en el plano emocional.

“Me tomó varias semanas encontrar las palabras para hacer esta publicación. No entendía por qué tenía que pasar esto cuando todo iba tan bien. Han sido unas de las semanas más difíciles de mi vida”, relató en una publicación en sus redes sociales.

Campos explicó que la cirugía fue un éxito y que ahora está enfocado en su proceso de recuperación para regresar a las canchas.

“Estoy muy agradecido de tener un sistema de apoyo tan fuerte a mi lado. Dios, mi esposa, mi hijo y nuestras familias han sido mi fuente de fortaleza durante este proceso”, destacó.

El costarricense finaliza contrato con el Bali United y, una vez superada la lesión, analizará cuáles serán sus próximos retos deportivos.