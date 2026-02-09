Exgerente de Saprissa tiene nuevo trabajo en otro equipo de Primera

Gustavo Chinchilla, quien fuera gerente general de Saprissa hasta abril de 2025, comenzó una nueva etapa en otro equipo: Sporting FC.

Chinchilla fue anunciado por los albinegros este lunes 9 de febrero como nuevo gerente general de la institución.

El dirigente brindó una entrevista a TigoSports, en la que mostró su satisfacción por regresar al ambiente deportivo.

“Llenísimo de orgullo por ser parte de este proyecto. Yo desde hace muchos años conozco a la familia Maroto y sé lo que han hecho. Ellos han generado un impacto social muy fuerte y, en menos de seis años, Sporting es un proyecto muy sólido”, afirmó.

Chinchilla tendrá su segunda experiencia en el fútbol costarricense, luego de haber liderado a Saprissa desde marzo de 2020.

Uno de los grandes aportes del nuevo gerente albinegro al fútbol nacional fue liderar la reforma al fútbol femenino, que finalmente permitió la creación de la Liga Premier Promérica, actual torneo.

Gustavo Chinchilla destacó que, como parte de su gestión, buscará resultados deportivos lo antes posible.

Actualmente, Sporting pelea por salir de los últimos puestos de la clasificación. El equipo con sede en Grecia suma 21 puntos y se ubica en el penúltimo lugar, mientras que Guadalupe es último con 18 unidades.