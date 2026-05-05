Exfutbolista de Herediano mete la cuchara y pide sanción para jugador de Saprissa

Jorkaeff Azofeifa es el jugador que Jean Scott considera que debería ser sancionado por la celebración que hizo en el gol morado contra Liberia.

Jean Scott, exfutbolista del Club Sport Herediano, se metió de lleno en las semifinales del campeonato nacional y pidió una sanción para el defensor del Saprissa, Jorkaeff Azofeifa, luego de que se disputaran los partidos de ida de la fase final.

En la celebración del gol saprissista se vio en televisión que mientras sus compañeros se abrazaban, Azofeifa realizó un gesto que podría considerarse obsceno al llevarse las manos a sus genitales.

Scott publicó un video en sus redes sociales en el que recordó cuando a Marcel Hernández se le cuestionó por una celebración, así como un caso similar con Fernán Faerron, quien fue sancionado por una celebración considerada “irrespetuosa” en un partido entre Herediano y Alajuelense.

Con base en esos antecedentes, Scott lanzó un cuestionamiento: ¿el piso está parejo para todos? Además, acompañó su mensaje con una imagen del gesto que hizo Jorkaeff Azofeifa cuando Saprissa anotó contra los guanacastecos.

El exjugador rojiamarillo incluyó como parte de su contenido el artículo 38, inciso 1, del Reglamento Disciplinario de la Temporada 2025-2026.

“Será sancionado con una suspensión de tres partidos y una multa de doscientos mil colones (₡200.000), la primera vez, quien insulte, provoque, ofenda, amenace o utilice lenguaje ofensivo, grosero u obsceno, y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales de partido (...), personal de prensa, comunicadores o empresas de comunicación debidamente acreditados, aficionados o público en general”, se lee.

El árbitro del compromiso en Liberia, Keylor Herrera, no le mostró ninguna tarjeta a Azofeifa luego de esa acción.