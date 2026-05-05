Fútbol

Exfutbolista de Herediano mete la cuchara y pide sanción para jugador de Saprissa

Exjugador formado en Herediano no se anduvo con rodeos por lo que para él debería ser una sanción a Jorkaeff Azofeifa

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Por Esteban Valverde
Saprissa logra el empate en Liberia
Jorkaeff Azofeifa es el jugador que Jean Scott considera que debería ser sancionado por la celebración que hizo en el gol morado contra Liberia. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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