Exdirector de selecciones de Costa Rica es ‘candidato’ en el Newell’s de Argentina

Keylor Navas militó en Newell's la primera parte del 2025, donde fue figura y uno de los capitanes del club.

Newell’s, de Argentina podría tener como su nuevo líder deportivo a un conocido del balompié de Costa Rica: Claudio Vivas. El exdirector de selecciones nacionales de la Federación Costarricense de Fútbol podría ser el nuevo director de fútbol para el 2026.

Vivas es la “cara deportiva” del partido Nuevo Frente Rojinegro, entidad que busca la presidencia de Newell’s en las elecciones que se llevarán a cabo este mes. Una de las cartas que el exfuncionario de la Fedefútbol está jugando es el entrenador Martín Anselmi, quien dirigió a Cruz Azul, de México, y al Porto, de Portugal.

Con esto, Newell’s tendría un nuevo vínculo con Costa Rica, pues Vivas estuvo con la Selección Nacional, donde, además de ser el director deportivo, fue entrenador interino de la Mayor en varios partidos.

Además, hay que recordar que Newell’s fue el club de Keylor Navas en el primer semestre del 2025.

Claudio Vivas llegó a Costa Rica en noviembre del 2022 y se marchó en noviembre del 2024, luego de que no pudo alcanzar con la Tricolor la Liga de Naciones. El puesto del argentino en la Fedefútbol lo tomó el mexicano Ignacio Hierro, quien hoy también está siendo muy cuestionado.

Vivas fue tomado en cuenta en Newell’s debido a que jugó y se formó en este club, al igual que uno de sus hermanos. Por otra parte, el padre del exjugador fue una persona clave para que Newell’s tuviera el campo de ligas menores en el centro de Rosario, conocido como Las Malvinas.

En Argentina es normal que en las elecciones dentro de los clubes los partidos anuncien sus proyectos deportivos con nombres y apellidos.

El paso de Navas

Newell’s fue el club que significó el regreso al fútbol para Keylor Navas en el 2025, luego de seis meses en los que el arquero se centró en disfrutar de un descanso en Costa Rica. Se tomó ese tiempo después de no poder concretar ninguna opción, tras salir del París Saint-Germain a mediados del 2024.

La Lepra reactivó al guardameta al punto de devolverlo a la Selección de Costa Rica y generar interés en otros países, lo que permitió que Keylor se revalorizara y firmara en México con Pumas.

Aunque la salida de Navas de los rojinegros fue turbulenta, el tico consiguió entrar rápidamente en los corazones de los leprosos y fue considerado determinante y el mejor fichaje de ese primer campeonato argentino.