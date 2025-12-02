Fútbol

Exdirector de selecciones de Costa Rica es ‘candidato’ en el Newell’s de Argentina

El equipo Newell’s de Argentina podría tener en sus filas a la persona que lideró el fútbol de Costa Rica hasta hace poco

Por Esteban Valverde
Keylor Navas
Keylor Navas militó en Newell's la primera parte del 2025, donde fue figura y uno de los capitanes del club. (Eric Bovetti/Eric Bovetti, Fotógrafo de Newell’s)







Esteban Valverde

