El día que Keylor Navas lloró para pedir su salida de un equipo

La salida de Keylor Navas de Newell’s de Argentina fue compleja, sobre todo porque el club rojinegro no quería dejar ir al tico, mientras Navas tenía claro que quería dejar a la Lepra. La razón por la que Keylor tenía el deseo de salir de Newell’s no era deportivo, sino iba más por el lado familiar y esta fue revelada en Argentina, por parte de Cristian Fabbiani, entrenador de Keylor en aquel momento.

El exDT de Newell’s confesó en ESPN que cuando Keylor dio a conocer su deseo de salir fue complejo, sobre todo porque la razón que tenía el tico era de peso y hasta lo llevó a las lágrimas cuando se lo contó.

Fabbiani recordó como un día, el arquero de la Selección de Costa Rica le hizo saber en la intimidad del camerino que pasaba momentos familiares complejos, sobre todo con su papá, Freddy Navas, quien había sufrido un quebranto de salud grave.

“Tuve una charla con Keylor, esto no lo sabe nadie. Todos piensan que la trayectoria te salva, pero todo te afecta. Él llega y me dice que se quería ir y que se quería ir... Todo porque quería estar cerca de su papá que sufrió un infarto y cuando lo veo se me pone a llorar... Solo imaginate tengo a Keylor Navas llorando con la situación que estaba pasando el club...”, dijo Fabbiani.

Esto se dio cuando el portero tico ya tenía el interés de Pumas de México, equipo que lo acercaba a Costa Rica y le permitía ante cualquier situación moverse a territorio nacional rápidamente.

Fabbiani también reveló que el manejo de Newell’s fue complejo, sobre todo porque él no tenía comunicación con los técnicos de divisiones inferiores y todo el club se manejaba como pequeñas islas.

Keylor Navas salió de Newell’s a mitad de año para llegar a Pumas. En Argentina, el tico solo estuvo un torneo pero se convirtió en ídolo de la Lepra, pese a que el equipo pasó momentos complejos grupalmente.