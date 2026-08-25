Fútbol

Exdelantero de Saprissa jugará la Europa League

Un delantero con pasado en el Deportivo Saprissa tendrá la oportunidad de disputar la próxima Europa League con el Hapoel Be’er Sheva

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Por Alejandro Cerdas
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Javon East (derecha) celebra con sus compañeros del Hapoel Beer Sheva un gol ante el Crvena Zvezda en la ronda previa hacia la Champions League y la Europa League.
Javon East (derecha) celebra con sus compañeros del Hapoel Be'er Sheva un gol ante el Estrella Roja de serbia en una ronda previa hacia la Champions League y la Europa League. (FILIP STEVANOVIC/Anadolu via AFP)







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Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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