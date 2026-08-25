Exdelantero de Saprissa jugará la Europa League

Javon East (derecha) celebra con sus compañeros del Hapoel Be'er Sheva un gol ante el Estrella Roja de serbia en una ronda previa hacia la Champions League y la Europa League.

El delantero jamaiquino y exjugador de Saprissa Javon East jugará con su equipo, el Hapoel Be’er Sheva de Israel, la fase de liga de la Europa League.

El cuadro israelí disputó ante el Sabah de Azerbaiyán uno de los playoffs rumbo a la Champions League; como el Hapoel perdió con un marcador global de 6-4, le tocará ir a la Europa League, el segundo torneo más importante del Viejo Continente.

En el partido de ida el cuadro de Israel venció 2-1, pero en la vuelta cayó 5-2 este martes 25 de agosto, en tiempo extra.

El conjunto de East estuvo a solo minutos de entrar a la Champions, pero un gol en tiempo añadido mandó el partido al alargue.

En esta serie contra los azerbaiyanos, Javon East marcó el primer gol en el encuentro de ida. Además, anotó y asistió en el sorpresivo triunfo de su club 0-2 como visitante ante el Estrella Roja de Serbia, en la tercera ronda de clasificación a la Champions League.

Durante su camino hacia la máxima competición europea, también eliminaron al Vikingur de Islandia con un global de 3-2. El Hapoel tiene la particularidad de que no ha disputado ninguno de sus partidos en territorio israelí, ya que la UEFA prohíbe jugar en este país por motivos de seguridad ante el conflicto armado en la región.

East se marchó de Saprissa en 2025 tras la llegada de José Giacone al banquillo tibaseño, pese a que tenía seis meses más de contrato. Con los morados anotó 54 goles y brindó 2 asistencias en 144 partidos, conquistando un tetracampeonato.

Tras dejar a los morados, recaló en suelo israelí: primero en el Hapoel Haifa y ahora en el Hapoel Be’er Sheva. Con estos últimos se proclamó campeón de la Liga de Israel, título que les otorgó el pase a la ronda eliminatoria de la Champions League.

El sorteo de la Europa League que definirá los enfrentamientos de esta primera ronda será el próximo jueves 28 de agosto e iniciará a las 5 de la mañana hora de Costa Rica. Desde hace dos años, el torneo aumentó su cantidad de participantes a 36, en donde todos tienen que jugar ocho partidos: dos ante equipos de cada uno de los cuatro bombos.