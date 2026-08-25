Enrique Osses sorprende al irse de Costa Rica y así reaccionó ante críticas de Saprissa

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Enrique Osses estuvo al frente de la Comisión de Arbitraje durante año y medio. Su futuro está en Emiratos Árabes Unidos.

Enrique Osses se desligó por completo del fútbol de Costa Rica. El chileno, quien renunció a su puesto como presidente de la Comisión de Arbitraje, salió este martes del país.

El 10 de agosto, la Fedefútbol dio a conocer, por medio de un comunicado de prensa, que el director del arbitraje tico había tomado la decisión de renunciar a su puesto para asumir una nueva oportunidad laboral, por lo que estaría en el país hasta finales de este mes.

Osses se marchó en medio de la polémica que surgió por la actuación de los árbitros el fin de semana anterior.

Hernán Medford, técnico de Saprissa, calificó de “mala leche” a los árbitros del VAR porque no alertaron a Keylor Herrera, árbitro del partido que los morados perdieron contra Inter San Carlos, sobre un supuesto penal contra Luis Javier Paradela.

Erick Lonis, director de la comisión deportiva de los morados, no solo respaldó las palabras de Hernán, sino que arremetió contra Osses.

“Yo apoyo las palabras de Hernán, la forma en la que lo dijo y lo que dijo. Enrique Osses debería analizar la estadística; si analiza la estadística sobre la que tenemos referencia, se dará cuenta de que lo que dice Hernán tiene todo el sentido, pero si no analiza las estadísticas y las cosas que ha enfrentado, obviamente él va a dar esas declaraciones”, dijo Lonis a Fox, antes de salir con Saprissa rumbo a Honduras.

Osses se fue desgastado

A ese mismo medio, Osses le expresó que las expresiones de Medford fueron desacertadas.

La Nación contactó al chileno, le consultó sobre las manifestaciones de Erick Lonis y este respondió que ya no está en el país.

“Ya estoy de regreso en México. Mi trabajo en Costa Rica ya terminó el jueves pasado, cuando me despedí de los árbitros. Todo lo mejor”, escribió Enrique Osses vía WhatsApp.

Gustavo Araya, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, confirmó que Osses ya no es parte de la organización.

“Salió este martes a las 7 a. m.; tenía vuelo hacia México. Tras renunciar, estuvo unos días más en sus funciones, según lo conversado, y ya no es parte de la Comisión de Arbitraje”, señaló Gustavo Araya.

Cuando se dio a conocer la renuncia de Osses, el diario chileno La Tercera publicó que el exárbitro asumirá funciones en Emiratos Árabes Unidos.

“Llegué acá con la intención de hacer un proyecto, hacer cosas. Algunas de esas creo que se concretaron. En otras se va produciendo un desgaste natural con los dirigentes en la Federación, con los dirigentes de los clubes, con los mismos árbitros. Todas esas motivaciones que se generaron inicialmente se fueron desgastando.

“Había que remar y presionar demasiado para conseguir algunas cosas. Se dio la oportunidad de una opción laboral y se juntaron las dos”, resaltó Enrique Osses el lunes anterior, en entrevista con Fox, dejando claro que, aparte de la nueva oportunidad de trabajo, se marchó desgastado.