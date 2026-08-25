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Enrique Osses sorprende al irse de Costa Rica y así reaccionó ante críticas de Saprissa

El chileno dejó su puesto como presidente de la Comisión de Arbitraje

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Por Milton Montenegro
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Nuevas Reglas del Torneo Apertura 2025 impartido por los arbitro Enrique Osses Leonel y Hugo Cruz
Enrique Osses estuvo al frente de la Comisión de Arbitraje durante año y medio. Su futuro está en Emiratos Árabes Unidos. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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