Erick Lonis apoya a Medford por decirle ‘mala Leche’ a árbitros del VAR y le envía fuerte mensaje a Enrique Osses

Erick Lonis, dirigente de Saprissa, arremetió contra Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, y respaldó las declaraciones de Hernán Medford, técnico de los morados, quien dijo que los árbitros del VAR son “mala leche”.

Antes de la salida de Saprissa rumbo a Honduras para jugar ante el Olimpia, Lonis le brindó declaraciones a Fox, quien le pidió la opinión sobre una declaración de Enrique Osses, quien calificó de desacertadas las manifestaciones de Hernán Medford contra los árbitros del VAR.

Osses se manifestó sobre las palabras de Hernán en el programa La Redacción de Fox.

“Yo apoyo las palabras de Hernán de la forma en la que dijo y lo que dijo. Enrique Osses debería analizar la estadística; si analiza la estadística sobre la que tenemos referencia, se dará cuenta de que lo que dice Hernán tiene todo el sentido de las palabras, pero si no analiza las estadísticas y las cosas que ha enfrentado, obviamente él va a dar esas declaraciones”, dijo Lonis.

Erick indicó que poseen estadística donde se refleja que Saprissa ha sido afectado por los arbitrajes, concretamente al momento de señalarle un penal.

“Hernán tiene la razón al menos en las estadísticas del 2018 al 2023. Para que le piten un penal a Saprissa, hay que hacer un concilio. Ya nos ha pasado muchas veces que el VAR se ha equivocado con Saprissa. Si alguien va a hablar, debe analizar los datos”, resaltó Lonis, quien le tiró con todo a Enrique Osses.

“Lo que hizo Enrique Osses la vez pasada, antes de iniciar una final, de dar un informe totalmente descontextualizado con bases teóricas que no se ajustaban a la realidad, a mí me parece que fue desacertado. Lo que pasa es que uno dice estas cosas y a la gente no le gusta”, señaló Lonis, quien se refirió a que antes de la final del torneo pasado, Osses hizo una conferencia de prensa, donde detalló cómo se había comportado el arbitraje con los equipos.

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