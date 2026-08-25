Puro Deporte

Erick Lonis apoya a Medford por decirle ‘mala Leche’ a árbitros del VAR y le envía fuerte mensaje a Enrique Osses

El excapitán de Saprissa aseguró que se debe hacer un “concilio” para que a su equipo le piten un penal

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Añadir La Nación como fuente preferida en
Media Day de UNAFUT
Erick Lonis se refirió fuerte contra Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaErick LonisEnrique OssesHernan Medford
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.