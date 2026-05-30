Exdefensa de Saprissa firma contrato a largo plazo en liga premier de Europa

El exdefensor del Deportivo Saprissa, el panameño Eduardo Anderson, consiguió un contrato de larga duración en la Liga Premier de Rusia. El futbolista firmó por cuatro años con el Baltika de ese país.

Anderson militó en Saprissa durante 2024, donde conquistó un campeonato nacional. Tras confirmarse que no continuaría en el conjunto morado, pasó al fútbol venezolano y, en 2026, logró dar el salto al balompié ruso.

El zaguero estuvo peleando por un lugar en la lista definitiva de Panamá para la Copa del Mundo 2026; sin embargo, finalmente quedó entre los futbolistas de reserva para el torneo.

El exsaprissista se caracterizó por ser un jugador de gran físico, dominante en el juego aéreo y con buen manejo del balón en los pies, lo que le permitía contribuir a la salida desde el fondo.

Según la prensa panameña, Eduardo Anderson se perfila como uno de los líderes de la renovación que afrontará Panamá tras la Copa del Mundo 2026, con la mirada puesta en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2030.