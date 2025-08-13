Excapitán del Saprissa avisa a Alajuelense: ‘Ocupamos sacarnos la espinita del torneo pasado’

Alexander Robinson es un líder en el camerino del Antigua de Guatemala.

Alexander Robinson es un producto 100% del Saprissa. El zaguero, hoy en el Antigua de Guatemala, fue capitán de la institución morada durante su última etapa, pero además consiguió cinco cetros defendiendo la camiseta morada, por lo que sin duda tiene el nombre Saprissa en su carrera deportiva.

Hoy Robinson es líder del Antigua, donde disputa la Copa Centroamericana. El último encuentro que tuvo el tico y su club fue la derrota 5 a 3 contra el Plaza Amador de Panamá.

El resultado puso contra las cuerdas a los chapines, quienes están obligados a ganar su próximo juego para aspirar a clasificar. El partido que sigue para los guatemaltecos es contra Alajuelense, en el estadio Alejandro Morera Soto.

Esta no es la primera vez que Antigua choca con la Liga en este torneo, ya que en la edición 2024 estos dos planteles disputaron el pase a la final. En ese enfrentamiento, el global terminó 1 a 0 a favor de los erizos, quienes terminaron alzando la copa.

“Ahora estamos más exigidos para ganar el último partido de visita. Me parece perfecto que nos pongamos la vara alta, para nosotros el torneo pasado fue una realidad”, aseguró Robinson a ESPN.

“Vamos con la misma exigencia, sabiendo que ocupamos ganar, ocupamos sacarnos la espinita del torneo pasado, allá hicimos un gran juego, ahora tenemos la oportunidad de una revancha”, agregó.

Sobre la pérdida con Plaza Amador, el nacional explicó:

“Ahora queríamos seguir con nuevos objetivos y eso está ahí, no hay problema. Hubo mérito del rival, pero también se dieron errores. Ya cuando el equipo reaccionó fue tarde, entonces costó, pero el equipo se dio cuenta que tiene actitud”, finalizó.

En la Copa Centroamericana, el Grupo A tiene como líder al Plaza Amador con seis unidades, mientras el segundo lugar es de Antigua con cuatro puntos, el tercero es de Alajuelense con tres puntos y Alianza de El Salvador no ha sumado.

La Liga jugará el 21 de agosto contra Alianza, mientras que el 27 será el partido frente a Antigua. Los manudos podrían llegar al partido contra Antigua con seis puntos, mientras que los guatemaltecos aspirarían a llegar a siete.