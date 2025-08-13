Fútbol

Excapitán del Saprissa avisa a Alajuelense: ‘Ocupamos sacarnos la espinita del torneo pasado’

Un exlíder del Saprissa, Alexander Robinson, jugará frente a Alajuelense con el Antigua de Guatemala

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Alexander Robinson es un líder en el camerino del Antigua de Guatemala.
Alexander Robinson es un líder en el camerino del Antigua de Guatemala. (Antigua/Antigua)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Antigua de GuatemalaSaprissaAlexander Robinson
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.