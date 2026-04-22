Fútbol

Everardo Herrera se inspira en media transmisión de FUTV: ‘Es para los enamorados’

Durante el duelo entre Cartaginés y San Carlos, una toma de la luna inspiró el lado más lírico del periodista Everardo Herrera de FUTV

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Por Steven Torres
Everardo Herrera, periodista deportivo
El periodista Everardo Herrera volvió a cautivar a la televidentes con su particular estilo durante la jornada en Cartago. (Imagen por Archivo/Imagen por Archivo)







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Everardo HerreraFUTVCartginés vs San Carlos
Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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