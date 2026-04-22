Everardo Herrera se inspira en media transmisión de FUTV: ‘Es para los enamorados’

El periodista Everardo Herrera volvió a cautivar a la televidentes con su particular estilo durante la jornada en Cartago.

Durante la reciente transmisión del partido entre Cartaginés y San Carlos este martes 21 de abril, la audiencia de FUTV pudo presenciar un instante que trascendió el análisis táctico. Mientras la señal televisiva captaba la luna que engalanaba el cielo de Cartago, el periodista deportivo Everardo Herrera hizo una pausa en la trasmisión para ofrecer un mensaje cargado de sensibilidad.

Herrera, fiel a su estilo que lo caracteriza cuando observa la luna, dedicó el siguiente comentario. ‘Para los enamorados, para los reflexivos, para los poetas, para los artistas, para los trabajadores’. El comunicador concluyó: ‘Cada quien se apunta a su manera’.

Everardo es un poeta 😍 pic.twitter.com/RoWy4zS2iB — TD Más (@tdmascrc) April 22, 2026

Esta no es la primera ocasión en que el periodista deportivo protagoniza episodios memorables relacionados con la luna. Es necesario recordar el icónico momento ocurrido en 2016, cuando, en medio de una transmisión junto al colega Gustavo López, Herrera protagonizó una escena que quedó grabada como anécdota del fútbol nacional.

En aquella oportunidad, entre bromas, le propuso a López ir a contemplar la luna en Playa Uvita, en el cantón de Osa, aprovechando el evento de la Superluna.