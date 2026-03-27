Evaristo Coronado terminó con el pómulo morado: ¿Qué pasó y cómo está el símbolo del Saprissa?

Evaristo Coronado junto el resto de compañeros del equipo del Colegio de Ingenieros de Costa Rica.

A sus 65 años, Evaristo Coronado, símbolo del Saprissa, se llevó un recuerdo en un terreno de juego que él mismo no tiene recuerdo de haber obtenido como profesional. El Caballero del Fútbol tiene un moretón en su pómulo izquierdo, producto de un choque en un juego de fútbol.

Coronado participó el jueves pasado en una entrevista con Teletica, donde se le vio el fuerte golpe. Ante esto, La Nación contactó a la leyenda del Saprissa, quien entre risas explicó lo que había pasado y confirmó que, efectivamente, la lesión fue en un terreno de juego.

Evaristo juega el Campeonato Nacional Interprofesional, en el cual participan equipos de los diferentes colegios profesionales del país. El exmorado lo hace con el Colegio de Ingenieros y el sábado pasado jugaron contra el Colypro (Colegio de Licenciados y Profesores). En este duelo ocurrió el choque que dejó morada una parte de la cara de Coronado.

“Vino un balón aéreo y yo voy con la cabeza, y cuando siento es un cabezazo. Mi pómulo pegó contra la cabeza del defensa; yo fui el que llevó la peor parte. El morete quedó ahí como prueba”, dijo sonriendo.

El saprissista dio a conocer que él siempre se mantiene muy competitivo, por lo que en sus juegos intenta moverse y hacer un juego similar al que hacía en su era de profesional.

“Aunque sea a nivel de diversión, igual uno tiene cierta adrenalina; eso me permitió opacar un poco el dolor inicial. Luego busqué masajear la zona; siento un poco de dolor todavía, pero pude terminar el partido sin problema”, manifestó.

Así quedó Evaristo Coronado luego del choque, esto fue en una entrevista con Teletica. (Tomada de nota de Teletica.com/Tomada de nota de Teletica.com)

Al final, el Colegio de Ingenieros perdió 1 a 0 contra los Profesores.

“Terminé y no pude hacer gol. La edad lo que hace es que uno va perdiendo reacción, entonces ya no es tan rápido, pero igual se mantiene intenso dentro de lo que cabe. Si hay que picar, pues se hace; intento ayudar”, puntualizó.

Evaristo Coronado tiene actividad deportiva cada 15 días.

“El que me pegó me decía que fue con la cabeza. Yo al final le dije que, si venimos aquí, ya asumimos el riesgo; hay que tener claro que esto es un deporte de contacto”, finalizó.