Estos son los tres porteros que Saprissa tiene en lista para tomar el lugar de Esteban Alvarado

El Deportivo Saprissa corre para contratar a un portero de cara al próximo Torneo de Clausura 2026, tras el sorpresivo retiro de Esteban Alvarado, y tres nombres están en la carpeta del cuadro morado.

Según conoció La Nación por diversas fuentes, los tibaseños tienen en la mira a Kevin Chamorro, de pasado reciente en el club, Alexandre Lezcano (militó el último campeonato en San Carlos) y Minor Álvarez, costarricense que jugó hasta diciembre para el Marquense de Guatemala.

Con Chamorro el panorama parece más complicado, pues el propio guardameta desechó a mediados de año la posibilidad de volver a Saprissa tras su paso por el fútbol de Portugal, con el objetivo de seguir en Europa. En la presente temporada ya jugó un partido de Copa de Portugal y otro de la Liga de Portugal con el Rio Ave.

Por su parte, si bien Lezcano es una de las opciones, no termina de convencer por completo a la dirigencia tibaseña, sobre todo después de una mala temporada con el colero San Carlos, donde ni siquiera puedo consolidarse como titular.

De esta forma, Álvarez pareciera la posibilidad más viable, pues el jugador acaba de terminar su relación contractual con el Marquense.

Minor Álvarez jugó en el Cobán Imperial de Guatemala, donde fue campeón. (Cobán Imperial/Cobán Imperial)

Este arquero tiene 36 años y salió de las ligas menores de de la ‘S’, antes de iniciar una larga carrera por diversos clubes de Costa Rica y Guatemala.

‘La Nación’ también conoce que Erick Lonis, principal responsable de la parte deportiva en Saprissa, tiene la política de no negociar con jugadores o representantes si el futbolista todavía tiene contrato con otro equipo; en tal caso, la única forma de dialogar es de club a club.

Los morados deben reponer la plaza de Esteban Alvarado, quien sorpresivamente anunció su retiro luego de un mal cierre en el Torneo Apertura 2025. Abraham Madriz (21 años) e Isaac Alfaro (22 años) son los otros guardametas, pero todavía no cuentan con el rodaje suficiente para asumir la responsabilidad de una titularidad.