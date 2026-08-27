Estos son los dos legionarios de Costa Rica que siguen con vida en la Copa Centroamericana

Alexander Robinson enfrentó al Herediano con el Antigua en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

La Copa Centroamericana tuvo la presencia de otros costarricenses más allá de los que militan en Cartaginés, Saprissa, Herediano y Alajuelense. ¿Cómo les fue a los legionarios que disputaron la fase de grupos del certamen de la región?

Los nacionales que disputaron el torneo representando a equipos de otros países fueron Minor Álvarez (Xelajú), Alexander Vargas (DT de Diriangén), Alexander Robinson y Suhander Zúñiga (Antigua), José Mena (Municipal), Jonathan Moya (Motagua) y Marvin Solano (Luis Ángel Firpo).

De todos ellos, los únicos que lograron el boleto a los cuartos de final fueron el Motagua de Jonathan Moya y el Firpo de Marvin Solano, escuadra que compartió grupo con Cartaginés y que, de hecho, clasificó en la segunda posición.

El Xelajú de Minor Álvarez quedó fuera al empatar 1-1 con el Luis Ángel Firpo. En el Grupo A avanzaron los salvadoreños y Alajuelense. En esta misma zona también quedó eliminado el Diriangén del entrenador Alexander Vargas, equipo que solo pudo sumar tres puntos.

Con Minor Álvarez hay un tema por definir entre Xelajú y el jugador, ya que el propio club guatemalteco, por medio de su entrenador Roberto Hernández, confirmó que no contaba con el tico.

Por su parte, el Municipal de Guatemala de José Mena quedó eliminado al terminar en el tercer puesto del Grupo D, con seis puntos. En esta zona avanzaron el Motagua de Jonathan Moya, además del Cartaginés.

El Antigua de Guatemala, equipo en el que militan Suhander Zúñiga y Alexander Robinson, quedó eliminado en el grupo de Herediano. En el Grupo B avanzaron Alianza de El Salvador y Marathón de Honduras.

Costa Rica mantiene una amplia presencia en la Copa Centroamericana, ahora con Saprissa, Cartaginés y Alajuelense, además de los legionarios que continúan en competencia con Luis Ángel Firpo y Motagua.

El torneo entrará en la etapa de cuartos de final (con ocho clasificados) a partir de setiembre.