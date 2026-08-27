Fútbol

Estos son los dos legionarios de Costa Rica que siguen con vida en la Copa Centroamericana

Más allá de Saprissa, Alajuelense y Cartaginés, hay otros ticos buscando el título de la Copa Centroamericana

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Por Esteban Valverde

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Herediano vs. Antigua
Alexander Robinson enfrentó al Herediano con el Antigua en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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