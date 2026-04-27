Estos son los días y horarios de la serie entre el Pumas de Keylor Navas y el América por la liguilla

Keylor Navas celebró el primer lugar de Pumas al ganarle a Pachuca el fin de semana pasado.

Pumas de México, equipo de Keylor Navas, iniciará su camino en la liguilla de la Liga MX ante América el próximo domingo 3 de mayo a las 5 p. m.

La información la dio a conocer la Liga MX, que ya hizo oficiales los horarios de los enfrentamientos que marcarán el cierre de la temporada.

Los felinos terminaron como líderes del campeonato mexicano con 36 puntos, por lo que en la liguilla enfrentarán al equipo que clasificó en el octavo lugar, en este caso América.

Pumas abrirá su camino como visitante en el Estadio Banorte (anteriormente Estadio Azteca), mientras que cerrará en el Olímpico Universitario el 10 de mayo a las 7:15 p. m.

Los otros duelos de ida serán:

Tigres vs. Chivas, sábado 2 de mayo, 7 p. m.

Atlas vs. Cruz Azul, s

ábado 2 de mayo, 9:15 p. m.

Toluca vs. Pachuca, domingo 3 de mayo, 7:15 p. m.

Los duelos de vuelta:

Chivas vs. Tigres, sábado 9 de mayo, 7:07 p. m.

Cruz Azul vs. Atlas, sábado 9 de mayo, 9:15 p. m.

Pachuca vs. Toluca, domingo 10 de mayo, 5 p. m.