Estos son los cuatro partidos del Mundial para este martes: vea horarios y canales

Kylian Mbappé, Erling Haalang y Lionel Messi se estrenan este martes en el Mundial 2026.

La acción del Mundial 2026 continúa este martes 16 de junio con cuatro partidos imperdibles y el debut de otras dos selecciones que forman parte del llavero de favoritas para ganar el título el próximo 19 de julio en Nueva York.

Figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Erling Haaland y Lionel Messi entrarán en escena este martes. Y por supuesto que se espera mucho de ellos.

Esta es la programación de este martes en el Mundial 2026:

Francia vs. Senegal: 1 p. m. en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, transmisión por Fox, Fox+ y Canal 7. Más abajo podrá ver la información de cuáles cableras tienen el canal Fox+.

1 p. m. en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, transmisión por Fox, Fox+ y Canal 7. Más abajo podrá ver la información de cuáles cableras tienen el canal Fox+. Irak vs. Noruega: 4 p. m. en el Estadio de Boston y solo se verá por Fox+.

4 p. m. en el Estadio de Boston y solo se verá por Fox+. Argentina vs. Argelia: 7 p. m. en el Estadio de Kansas City. Este juego solo pasará por Fox+.

7 p. m. en el Estadio de Kansas City. Este juego solo pasará por Fox+. Austria vs. Jordania: 10 p. m. en el Estadio de la Bahía de San Francisco. Este partido solo se transmitirá por Fox+.

Para los amantes de la radio, recuerde que Teletica Radio (91.5 FM) tiene los derechos exclusivos para este Mundial.

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable?

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Vocex

Cuenta con la aplicación TV-X by Vocex que se descarga directamente en los Smart TV o bien dispositivos Smart como Fire TV, Apple TV, Roku, Chromecast o en Android. Cuenta con el canal Fox en el 301 y con Fox+ en el 303.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.