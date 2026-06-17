Estos son los cuatro partidos del Mundial para este miércoles: vea horarios y canales

Colombia, Inglaterra y Panamá son tres de las selecciones que entran en escena este miércoles en el Mundial 2026.

Llega el turno de las últimas ocho selecciones que todavía no han jugado su primer partido en el Mundial 2026. La cita de este miércoles 17 de junio convoca a Portugal, Congo, Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá, Uzbekistán y Colombia.

Eso implica que en cancha se verá a figuras que esperan darlo todo, como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Harry Kane, Anthony Gordon, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Luis Díaz y James Rodríguez.

Esta es la programación de este miércoles en el Mundial 2026:

Portugal vs. Congo: 11 a. m. en el Estadio de Houston. Transmisión únicamente a través de Fox+. Más abajo podrá ver la información de cuáles cableras tienen el canal Fox+.

11 a. m. en el Estadio de Houston. Transmisión únicamente a través de Fox+. Más abajo podrá ver la información de cuáles cableras tienen el canal Fox+. Inglaterra vs. Croacia: 2 p. m. en el Estadio de Dallas y se verá por Fox, Fox+ y Canal 7.

2 p. m. en el Estadio de Dallas y se verá por Fox, Fox+ y Canal 7. Ghana vs. Panamá: 5 p. m. en el Estadio de Toronto. Este juego solo pasará por Fox+.

5 p. m. en el Estadio de Toronto. Este juego solo pasará por Fox+. Uzbekistán vs. Colombia: 8 p. m. en el Estadio de Ciudad de México. Este partido solo se transmitirá por Fox+.

Para los amantes de la radio, recuerde que Teletica Radio (91.5 FM) tiene los derechos exclusivos para este Mundial.

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable?

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Vocex

Cuenta con la aplicación TV-X by Vocex que se descarga directamente en los Smart TV o bien dispositivos Smart como Fire TV, Apple TV, Roku, Chromecast o en Android. Cuenta con el canal Fox en el 301 y con Fox+ en el 303.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.