Estos son los cuatro equipos que ya felicitaron a Alajuelense por su estrella número 31

Los equipos de la Primera División se rigen por la Unafut.

La Primera División terminó una campaña más. Alajuelense quedó campeón del torneo nacional al vencer a Saprissa 4 a 2 en el global, ante esto cuatro equipos de la máxima categoría felicitaron a la Liga por el cetro, mientras otros cinco a las 12:24 p. m. de este domingo todavía no lo habían hecho.

Se trata de Puntarenas FC, la Asociación Deportiva San Carlos, el Municipal Liberia y el Municipal de Pérez Zeledón. Estas cuatro instituciones colocaron en sus redes sociales mensajes para los manudos.

Uno de los posteos que más reacciones generó fue el de Puntarenas FC, esto porque los porteños utilizaron una imagen de Anthony Hernández, figura eriza y anotador del tercer gol ante la S, quien fue formado por el cuadro chuchequero.

Los aficionados de Puntarenas no dudaron en comentar: “Felicidades Pika”, “Bien por Anthony”, entre otros comentarios para el extremo manudo.

Los otros planteles de la Primera División como Saprissa, Cartaginés, Herediano, Guadalupe FC y Sporting todavía no se pronuncian por el cetro manudo, en el corte hecho al mediodía de este domingo.

La Liga Deportiva Alajuelense llegó a 31 campeonatos ganados para igualar al Herediano como los dos escoltas del Saprissa. El Monstruo tiene 40 copas en sus vitrinas.

Las felicitaciones: