Estos son los árbitros para el clásico Alajuelense vs. Saprissa y la opinión de un analista

Steven Madrigal junto con Juan Gabriel Calderón en un entrenamiento en el Proyecto Gol.

Steven Madrigal será el encargado de ser el árbitro del duelo entre Alajuelense y Saprissa. Para el analista arbitral, Greivin Porras, la designación es buena, ya que este central es uno de los que anda en mejor nivel en el torneo nacional.

“A diferencia de otras ocasiones, el arbitraje tico anda en este momento en buen nivel, por lo que me parece que Steven Madrigal es una muy buena opción, pero debemos ponerle atención al VAR, ahí es donde veo más inconsistencia últimamente”, dijo.

Sobre Madrigal, Porras añadió:

“Es un árbitro que le gusta conversar, dialoga bastante con los jugadores, tiene un buen manejo de tarjetas. Lo único que me gustaría que corrija es que tiene mucho contacto con el jugador, debe hablar con los futbolistas, pero nada de estar tocándoles el hombro”, acotó.

Respecto al VAR, el duelo entre los dos equipos más populares del país tendrá a David Gómez como encargado principal, mientras que el oficial AVAR (es decir, asistente) será Octavio Jara.

En el terreno de juego, a Madrigal lo acompañarán Luis Granados y Jeriel Valverde como asistentes, mientras que Juan Gabriel Calderón cumplirá funciones como cuarto árbitro.

Saprissa (primer lugar) y Alajuelense (segundo) se enfrentan el domingo a las 6 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.