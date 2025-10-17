Fútbol

Estos son los árbitros para el clásico Alajuelense vs. Saprissa y la opinión de un analista

Al árbitro que dirigirá el Alajuelense vs. Saprissa le gusta dialogar con los jugadores

Por Esteban Valverde
08/01/20023 Proyecto Gol. Los árbitros empezaron, este lunes por la mañana, su pretemporada de entrenamientos como parte de la preparación para poder dirigir el Torneo de Clausura, de la Liga Promérica. Las prácticas las dirigió Horacio Elizondo, coordinador del arbitraje en el fútbol de Costa Rica.
Steven Madrigal junto con Juan Gabriel Calderón en un entrenamiento en el Proyecto Gol. (Rafael Pacheco Granados)







Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

