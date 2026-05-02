Estos fueron los números de Óscar Ramírez en el año que estuvo en Alajuelense

Óscar Ramírez dirigió de abril del 2025 a abril del 2026 a Alajuelense.

Óscar Ramírez estuvo en Alajuelense un año. El Macho llegó en abril de 2025 y el club manudo informó el 1º. de mayo de 2026 que el DT dejó su puesto. Ramírez terminó con un rendimiento del 57 % luego de 65 partidos disputados.

El regreso de Ramírez, cuando se dio, fue un baño de esperanza para la golpeada afición eriza, ya que el timonel que había tomado el reto era Alexandre Guimaraes; sin embargo, aunque logró la Copa Centroamericana, no pudo romper la sequía del campeonato nacional.

Ramírez, en su primer campeonato (Clausura 2025), llegó a la final, pero perdió con Herediano; mientras que en el Apertura 2025 sí celebró el título.

El Macho consiguió la Recopa 2025, la Copa Centroamericana 2025 y el Apertura 2025. Además, en todas las competiciones que disputó, obtuvo 30 triunfos, 21 empates y 14 derrotas. El equipo de Ramírez logró anotar 91 goles, pero vio cómo le marcaron 55 dianas.

Ramírez solamente dirigió dos partidos del Torneo de Copa, ambos contra Liberia y con saldo de dos derrotas, lo que provocó una temprana eliminación de los erizos del certamen copero.

En cuanto a la distribución de partidos, el Macho tuvo 50 encuentros de campeonato, 10 de Copa Centroamericana, 2 de Torneo de Copa, 1 de Recopa y 2 de Copa de Campeones de la Concacaf.

El rival al que más veces enfrentó fue Liberia, con nueve duelos. El último partido del Macho fue la derrota 2 a 1, precisamente contra los guanacastecos.

Nota de los redactores: Las estadísticas de esta nota fueron proporcionadas por el estadígrafo y periodista, Luis Enrique Bolaños.