Esto dijo Erick ‘Cubo’ Torres ante la eliminación de Liberia

Erick Cubo Torres fue el referente ofensivo de Liberia. El delantero mexicano hizo una evaluación sobre lo realizado por el club en el Clausura 2026, torneo en el que llegó hasta las semifinales, pero quedó eliminado frente a Saprissa.

“Sabíamos lo que nos esperaba acá. Nos metieron el primer gol y eso nos condicionó, pero el equipo luchó y buscó el partido”, dijo.

El Cubo destacó que para él es importante tener claro que Liberia logró meterse entre los cuatro mejores del torneo en dos campeonatos consecutivos.

“Hay que hacer un análisis, pero se vienen haciendo bien las cosas. No es casualidad que estemos en semifinales por segunda vez seguida. Fue un buen partido; acá era jugarse el todo por el todo y nos tocó perder”, detalló.

Por su parte, Antonny Monreal fue enfático en que se siente muy orgulloso de lo que hizo el plantel.

“Vamos a evaluar el torneo y plantearnos nuevos objetivos. Estoy tranquilo, contento y feliz en Liberia. A mí me gusta terminar el torneo y después revisar los temas contractuales, así que ahora eso será lo que haré”, finalizó sobre su futuro deportivo.