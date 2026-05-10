Cierren el estadio: Vea el golazo que tiene a Saprissa ganando la semifinal ante Liberia

Saprissa dominó el primer tiempo del juego contra Liberia, pero fue hasta los minutos finales de esa primera parte que los morados consiguieron anotar el gol que los tiene arriba en el marcador 1 a 0.

Jefferson Brenes, volante tibaseño, sacó un disparo de volea que levantó a todos los aficionados de las graderías y abombó las redes que defendía el arquero Antonny Monreal.

La jugada fue una transición rápida de los morados, quienes proyectaron por sector derecho el juego con Ricardo Blanco y Tomás Rodríguez, el panameño sacó un servicio al área y Brenes tomó la pelota en las alturas para poner el 1 a 0.