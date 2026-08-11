Fútbol

Este será el destino de Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, según prensa chilena

Enrique Osses, quien es el director del arbitraje de Costa Rica, tiene definido su futuro fuera del país

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Por Esteban Valverde
Nuevas Reglas del Torneo Apertura 2025 impartido por los arbitro Enrique Osses Leonel y Hugo Cruz
Enrique Osses estuvo año y cinco meses al mando del arbitraje de Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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