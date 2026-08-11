Este será el destino de Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, según prensa chilena

Enrique Osses, director arbitral de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), continuará su carrera en Emiratos Árabes Unidos, según publicó el diario La Tercera de Chile, país de origen de Osses.

Este lunes, la Fedefútbol dio a conocer, por medio de un comunicado de prensa, que el director del arbitraje tico había tomado la decisión de renunciar a su puesto en el país para asumir una nueva oportunidad laboral, por lo que se mantendría en el país hasta finales de agosto.

“El nuevo desafío supone otro paso en la carrera internacional que Osses inició después de dejar la actividad como árbitro. El exjuez ha trabajado al frente del arbitraje en Chile, México y Costa Rica”, destacó el rotativo.

El medio chileno también señaló que el dirigente arbitral será la cabeza del arbitraje en Emiratos Árabes Unidos, pero continuará trabajando como parte del panel de expertos de FIFA en la materia.

“La llegada a Medio Oriente lo mantendrá en un cargo de conducción arbitral. A sus 52 años, el exárbitro también mantiene responsabilidades con la FIFA al ser parte del panel técnico. El chileno forma parte del grupo de instructores encargado de la preparación de los árbitros. De hecho, estuvo en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Su trabajo fue estar a cargo de entrenamientos, evaluación de partidos, preparación técnica y revisión de los equipos”, describió el periódico.

Enrique Osses llegó al fútbol de Costa Rica en febrero de 2025 y, entre sus principales responsabilidades, estuvo la consolidación del VAR como herramienta de apoyo para los árbitros costarricenses. Además, enfocó su labor en proyectar a nuevos talentos, como Juan Gabriel Calderón, quien estuvo como árbitro suplente en el Mundial 2026, aunque sin llegar a dirigir.