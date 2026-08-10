Fedefútbol anuncia sorpresiva renuncia de jerarca

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Enrique Osses estará al frente de la Comisión de Arbitraje hasta finales de agosto .

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó este lunes 10 de agosto, mediante un comunicado de prensa, que recibió la renuncia irrevocable de Enrique Osses a su cargo como presidente de la Comisión de Arbitraje.

De acuerdo con la Fedefútbol, Osses decidió aceptar una oferta laboral, por lo que su gestión finalizará al concluir agosto.

“La Federación agradece al señor Osses por el trabajo realizado durante el período en que estuvo al frente de la Comisión, así como por su aporte al desarrollo y fortalecimiento del VAR en nuestro país”, indicó la FCRF en el comunicado.

La Federación Costarricense de Fútbol comunicará oportunamente quién asumirá la conducción de la Comisión de Arbitraje y los pasos que se seguirán para garantizar la continuidad de los procesos establecidos.