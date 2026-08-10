Puro Deporte

Fedefútbol anuncia sorpresiva renuncia de jerarca

La Fedefútbol dio a conocer una importante salida mediante un comunicado de prensa

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Por Juan Diego Villarreal
Nuevas Reglas del Torneo Apertura 2025 impartido por los arbitro Enrique Osses Leonel y Hugo Cruz
Enrique Osses estará al frente de la Comisión de Arbitraje hasta finales de agosto . (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Enrique OssesFedefutbolRenuncia del Presidente de la Comisión de Arbitraje
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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