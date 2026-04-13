Este es el primer equipo de la Primera División de Costa Rica que firmó un contrato con Fox

Fox Corporation es una empresa estadounidense de medios de comunicación que está extendiéndose nuevamente hacia Centroamérica y América Latina.

Fox Corporation ya firmó su primer contrato de derechos televisivos con un equipo de la Primera División de Costa Rica y amarró a esta institución hasta 2030. Se trata de un vínculo con la Asociación Deportiva San Carlos.

Fox anunció este lunes su ingreso al país y a Centroamérica mediante un comunicado de prensa, en el que dio a conocer la adquisición de los canales Tigo Sports de la región a partir del mes de mayo.

La información de San Carlos la confirmó Luis Carlos Chacón, presidente norteño, quien manifestó que los sancarleños lograron una muy buena negociación, ya que su contrato con Tigo Sports vencía en diciembre próximo.

“Para nosotros es un muy buen paso, porque fuimos el primer equipo que entró con Tigo Sports cuando ellos llegaron y ahora somos la primera institución que tiene la confianza de Fox”, afirmó.

San Carlos estará de entrada con Fox junto con otros dos clubes que tenían vínculo previo con Tigo: Sporting y Puntarenas FC.

La Nación supo que la cadena Fox ahora se centrará en sumar a su grupo a un equipo grande del fútbol tico, y el cuadro que gusta de entrada para dar el paso es Herediano. De hecho, ya se han dado conversaciones con los rojiamarillos.

El Team tiene contrato con FUTV, por lo que, si se concreta alguna negociación, los florenses deberán buscar la forma de finalizar esa relación comercial.