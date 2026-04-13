Fútbol

Este es el primer equipo de la Primera División de Costa Rica que firmó un contrato con Fox

Ya Fox entabló una negociación con un club de la Primera División y lo firmó hasta 2030

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Por Esteban Valverde
Fox Corporation mantiene sus oficinas centrales en Estados Unidos, pero logró tener éxito en el mercado de deportes en México y ahora busca expandirse con fuerza en Centroamérica.
Fox Corporation es una empresa estadounidense de medios de comunicación que está extendiéndose nuevamente hacia Centroamérica y América Latina. (SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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