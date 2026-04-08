Este es el panorama del descenso, con San Carlos que se complica y la ‘Rosa de Guadalupe’ que se asoma

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A falta de solo cuatro jornadas para que concluya el Torneo de Clausura 2026, la disputa por evitar el descenso se volvió a encender. Guadalupe parecía sentenciado, pero San Carlos se complicó y en el horizonte empieza a asomarse la “Rosa de Guadalupe”.

Actualmente, el conjunto guadalupano suma 24 unidades en la tabla acumulada, situándose seis puntos por detrás de los Toros del Norte.

La jornada 15 se perfila como el escenario prácticamente definitivo para ambas escuadras. En esta fecha, San Carlos recibirá en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez a Guadalupe (domingo a las 6 p. m.), en un duelo directo que podría sepultar las aspiraciones de permanencia del cuadro josefino o darle un nuevo aire de esperanza para quedarse en la máxima categoría.

El panorama para los sancarleños, que actualmente ostentan 30 puntos en la tabla acumulada, parece más favorable; si logran sumar cuatro unidades en los encuentros restantes, asegurarían su estancia en la Primera División. No obstante, el equipo norteño debe romper con la mala racha que arrastra, pues no conoce la victoria desde la octava fecha del certamen, cuando le ganó al Herediano.

Por su parte, el plantel de Guadalupe, que viene de sacar un importante empate ante Alajuelense de visita, quiere evitar que su actual paso por la Primera División sea efímero. Esta urgencia los obliga a puntuar en cada uno de los cotejos que quedan en el calendario. Además, llevan tres fechas consecutivas puntuando.

Un factor que podría ser determinante en este cierre de torneo será la diferencia de goles: los guadalupanos registran un -26, mientras que los norteños, tras la reciente goleada recibida ante Liberia, quedaron con una marca de -22.

Estos son cuatro partidos restantes de Guadalupe FC:

Fecha 15 - San Carlos vs. Guadalupe.

Fecha 16 - Guadalupe vs. Pérez Zeledón.

Fecha 17 - Saprissa vs. Guadalupe.

Fecha 18 - Guadalupe vs. Cartaginés.

Estos son cuatro partidos restantes de AD San Carlos: