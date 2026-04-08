Fútbol

Este es el panorama del descenso, con San Carlos que se complica y la ‘Rosa de Guadalupe’ que se asoma

Con solo 12 unidades en disputa, los conjuntos de Guadalupe y San Carlos buscan evitar el descenso

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Por Steven Torres
Alajuelense frente a Guadalupe por la fecha 14 del Torneo de Clausura 2026
John Jairo Ruiz de Guadalupe remata a marco ante Alajuelense; Ronaldo Cisneros quedó tendido. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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