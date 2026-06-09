Este es el calendario de Cartaginés en el Apertura 2026

Cartaginés estuvo en semifinales en el Clausura 2026, por lo que aspira a nuevamente ser protagonista en el Apertura 2026.

La Unafut dio a conocer este martes por la mañana el calendario del Torneo Apertura 2026, que comenzará el 26 de julio y finalizará a finales de diciembre. Esta será la ruta de Cartaginés en el certamen.

Cartaginés iniciará su participación en el Torneo Apertura 2026 el fin de semana del 26 de julio frente a Inter San Carlos en el estadio José Rafael “Fello” Meza.

Su primer enfrentamiento ante uno de los equipos tradicionales será en la jornada 4, el 16 de agosto, cuando visite a Saprissa en el estadio Ricardo Saprissa.

El 30 de agosto, los brumosos disputarán su primer clásico provincial del torneo frente a Herediano en el estadio José Rafael “Fello” Meza. Luego tendrán otro compromiso de alta exigencia el 13 de setiembre, en la jornada 8, cuando reciban a Alajuelense.

En la segunda vuelta, el conjunto de la Vieja Metrópoli volverá a enfrentar a los clubes tradicionales en un corto lapso. El 18 de octubre, por la jornada 12, recibirá a Saprissa; posteriormente, el 25 de octubre, visitará a Herediano en la jornada 13.

El último equipo grande al que se medirá Cartaginés durante la fase regular será Alajuelense, el 22 de noviembre, en la jornada 17.

El cuadro brumoso cerrará su participación en la fase regular el 29 de noviembre, cuando reciba a Pérez Zeledón.

Si el equipo dirigido por Amarini Villatoro logra clasificar a la fase final, disputará las semifinales los días 9 o 10 de diciembre y 12 o 13 de diciembre. La final está programada para el 16 y 20 de diciembre, mientras que una eventual Gran Final se jugaría el 23 y 26 de diciembre.

Este el calendario del Apertura 2026: