Fútbol

Este es el calendario de Alajuelense en el Apertura 2026

En el mes de setiembre, Alajuelense tendrá dos importantes duelos de forma seguida

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Por Esteban Valverde
23/04/2026/ juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Puntarenas FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Ronaldo Cisneros es la referencia ofensiva de Alajuelense, el delantero mexicano continuará en el club erizo para el Apertura 2026. (JOHN DURAN/John Durán)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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