Este es el calendario de Alajuelense en el Apertura 2026

Ronaldo Cisneros es la referencia ofensiva de Alajuelense, el delantero mexicano continuará en el club erizo para el Apertura 2026.

La Unafut dio a conocer este martes por la mañana el calendario del Torneo Apertura 2026, que comenzará el 26 de julio y finalizará a finales de diciembre. Esta será la ruta de Alajuelense en el certamen.

Alajuelense iniciará su participación el fin de semana del 26 de julio frente a Sporting FC en el estadio de Puente Piedra, en Grecia. Su primer enfrentamiento ante uno de los equipos tradicionales será en la jornada 3, el 9 de agosto, cuando visite a Herediano en el estadio Carlos Alvarado o en el nuevo Eladio Rosabal Cordero.

El 6 de setiembre, los manudos afrontarán su primer clásico nacional del torneo ante Saprissa en el estadio Alejandro Morera Soto. Una semana después, el 13 de setiembre, visitarán a Cartaginés en el estadio José Rafael “Fello” Meza.

En la segunda vuelta, el 14 de octubre, el cuadro rojinegro recibirá al campeón nacional, Herediano. Posteriormente, el 1.° de noviembre, disputará la vuelta del clásico nacional frente a Saprissa en Tibás.

El último equipo tradicional al que enfrentará Alajuelense durante la fase regular será Cartaginés, el 22 de noviembre en el estadio Alejandro Morera Soto.

El León cerrará su participación en la fase regular el 29 de noviembre, cuando visite a San Carlos en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.

Si el equipo dirigido por Ismael Rescalvo logra clasificar a la fase final, disputará las semifinales los días 9 o 10 de diciembre y 12 o 13 de diciembre. La final está programada para el 16 y 20 de diciembre, mientras que una eventual Gran Final se jugaría el 23 y 26 de diciembre.

Este el calendario del Apertura 2026: