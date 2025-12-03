Este es el ‘as bajo la manga’ de Jafet Soto para evitar que Herediano sea eliminado en la mesa

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto es actualmente el entrenador y presidente del Herediano. Ya tiene listo un argumento para intervenir en el caso de Liberia y Saprissa.

Herediano es un espectador más que interesado de la situación que se presenta entre el Municipal Liberia y Saprissa. Los florenses no son protagonistas directos, pero sí podrían ser afectados, porque si a los liberianos les dan los puntos, el Team automáticamente queda sin chances de avanzar a semifinales, al igual que Pérez Zeledón.

Liberia solicitó este martes por la noche los puntos del partido que perdió 3 a 1 ante Saprissa, esto porque según el club, los morados incurrieron en alineación indebida de Johnny Myrie, jugador que entró en el minuto 90 del cotejo.

Myrie fue sancionado en la última fecha que jugó con el equipo Sub-21 de Saprissa, el pasado 21 de noviembre, por acumular cinco amarillas. Ese día los morados quedaron eliminados, por lo que según el reglamento de competición de Unafut, debe cumplir el castigo ante el siguiente partido de su categoría, hasta el próximo campeonato.

En Liberia aseguran que debido a esta situación, Myrie no podía jugar con la máxima categoría saprissista.

Ante esto, La Nación le consultó al presidente florense, Jafet Soto, quien tiene listo un argumento para “defender” a Saprissa y así evitar la eliminación del Herediano.

De acuerdo con Soto, Myrie habría cumplido el castigo el día 22, cuando Saprissa y Herediano empataron en un partido de Primera División.

Si bien el reglamento de Competición indica que los castigos deben cumplirse en la misma categoría (y que mientras tanto no puede jugar en ninguna otra), Jafet asegura tener un as bajo la manga.

El propio Soto recibió un castigo al inicio del actual campeonato, aquella vez ante Alajuelense cuando hizo gestos con el número 31 a la afición rojinegra.

En ese momento, los florenses inscribieron a Jafet como entrenador de la categoría Sub-21 y ahí descontó los tres partidos de castigo. Por esto, cuando volvió a asumir el banquillo tras la destitución de Hernán Medford, no tenía que descontar esos juegos.

De acuerdo con este argumento, el saprissista Johnny Myrie podía cumplir el castigo Sub-21 ante Herediano en categoría mayor, aunque el reglamento indique otra cosa (que debe ser en la misma categoría). Jafet alega una especie de “jurisprudencia”, una doctrina que se utiliza en derecho para juzgar casos similares con base en fallos anteriores.

“Unafut tiene que aplicar el mismo criterio que aplicó en mi caso, tiene que ser parejo para todos”, indicó Soto.

Además, Jafet añadió que no era necesario esperar que hubiera un acta sobre el partido Sub-21 del 21 de noviembre (donde Myrie recibió la tarjeta). El juego entre Saprissa y Herediano fue apenas un día después, sin que el castigo estuviera en firme (debe constar en un acta del Comité respectivo), pero Jafet replicó que él cumplió su castigo como entrenador sin necesidad de esa acta.

Soto también dijo que los presidentes de clubes habían asumido un compromiso entre ellos al principio de temporada, donde dijeron que el espíritu del campeonato era “ganar los puntos dentro de la cancha”.