Este es el 11 titular de Cartaginés para jugarse la vida en la Copa Centroamericana

Amarini Villatoro salió con su mejor equipo para enfrentar a FAS de El Salvador.

Cartaginés se juega la vida en la Copa Centroamericana. El cuadro brumoso se las verá a partir de las 8:36 p. m. contra el FAS de El Salvador, en un juego que los blanquiazules están obligados a ganar para clasificar a la siguiente ronda.

Ante esto, el timonel de Cartaginés, Amarini Villatoro, no se guardó nada y salió con su mejor once para el compromiso contra los salvadoreños.

Cartaginés contará con Juan Gaete, Manuel Morán y José “Tepa” González en el ataque, además de que detrás de ellos estará el volante mexicano Alonso Hernández.