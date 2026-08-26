Este es el 11 titular de Cartaginés para jugarse la vida en la Copa Centroamericana

Cartaginés se juega la vida en la Copa Centroamericana. El cuadro brumoso se las verá a partir de las 8:36 p. m. contra el FAS de El Salvador, en un juego que los blanquiazules están obligados a ganar para clasificar a la siguiente ronda.
Ante esto, el timonel de Cartaginés, Amarini Villatoro, no se guardó nada y salió con su mejor once para el compromiso contra los salvadoreños.
Cartaginés contará con Juan Gaete, Manuel Morán y José “Tepa” González en el ataque, además de que detrás de ellos estará el volante mexicano Alonso Hernández.
¡XI confirmado de CS Cartaginés para disputar la cima de grupo!— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 26, 2026
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