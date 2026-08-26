Fútbol

Este es el 11 titular de Cartaginés para jugarse la vida en la Copa Centroamericana

Cartaginés enfrenta a las 8:36 p. m. a FAS de El Salvador en la Copa Centroamericana

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Añadir La Nación como fuente preferida en
Amarini Villatoro afirma que Cartaginés tiene que ganar bien y de manera contundente este martes, en el partido contra Verdes, en la Copa Centroamericana.
Amarini Villatoro salió con su mejor equipo para enfrentar a FAS de El Salvador. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartaginésFASCopa Centroamericana
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.