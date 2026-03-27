‘Estamos fuertes’: Warren Madrigal saca pecho en el inicio del proceso rumbo al Mundial 2030

Warrren Madrigal es uno de los jugadores que llevará el peso ofensivo de la Selección de Costa Rica. Aquí, en la pasada Copa Oro.

El proceso de Fernando “Bocha” Batista al frente de la Tricolor inició con un 2-2 frente a Jordania en el Mardan Sports Complex de Turquía. En un compromiso que parecía terminar con derrota, el cuadro costarricense logró emparejar al 90′+1, dejando sensaciones variadas en este primer ensayo del timonel sudamericano.

Tras el pitazo final, Warren Madrigal fue uno de los jugadores que habló con Mauricio Quesada de Radio Columbia. “Estamos fuertes, estamos muy agradecidos con el profesor, él cree mucho en los jóvenes y eso nos da una motivación extra para querer hacer las cosas bien.

“Hoy comenzó un nuevo proceso y esperemos seguir en este mismo camino de hacer las cosas bien y ponerlo en manos de Dios”, dijo Madrigal.

Sobre su entrada al campo y si ha hablado con el técnico Batista, expresó: “No he hablado personalmente con él, yo sé que es un entrenador que quiere ganar y nos quiere ayudar mucho a los jóvenes y eso nos inspira querer salir adelante. Ese es el trabajo de todo nosotros, hay que estar preparados, es un amor único a la selección y cuando salimos a la cancha hay que darlo todo”

Warren también se refirió a la competencia y el futuro de la selección para el mundial 2030. “La verdad cada unos de nosotros tenemos que mejor la cosas, personalmente hay que trabajar muchísimo más, porque el fútbol cambió mucho y nosotros como ticos tenemos que ver hacía dentro, porque hay muchas cosas por mejorar. Y me encanta tener competencia nos ayuda a seguir mejorando”

El delantero del Nashville SC de la MLS también tuvo unas palabra de apoyo para su compañero de selección Alonso Martínez. “Esperemos que Alonso se recupere de la mejor manera que pueda venir y ayudarnos”.

La escuadra patria no tendrá descanso, ya que su próximo reto en estos amistosos internacionales será el próximo martes 31 de marzo. Costa Rica se medirá ante el combinado de Irán a partir de las 7:00 a. m. (hora de Costa Rica)