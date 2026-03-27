Fútbol

‘Estamos fuertes’: Warren Madrigal saca pecho en el inicio del proceso rumbo al Mundial 2030

Warren Madrigal fue de los anotadores de Costa Rica en el inicio de la era de Fernando Batista como entrenador

EscucharEscuchar
Por Steven Torres
Warren Madrigal Lesionado Copa Oro Peroné pie izquierdo 15 de junio del 2025 Cortesía
Warrren Madrigal es uno de los jugadores que llevará el peso ofensivo de la Selección de Costa Rica. Aquí, en la pasada Copa Oro. (La Nación/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Costa RicaWarren MadrigalJordaniaAmistosoFútbolAlonso Martinez
Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.