¿Estaba bien el gol de Saprissa? Analista arbitral da su veredicto

Saprissa consiguió anotar en el segundo tiempo del duelo contra Puntarenas FC. El cuadro morado marcó gracias a una diana en la que llegó un balón aéreo, el arquero Adonis Pineda no pudo rechazar y David Guzmán anotó.

Ante esto surgió la duda de si el arquero porteño había recibido falta en la disputa por el balón con el central morado, Kendall Waston, o si podía haber fuera de juego.

Según el analista arbitral, Greivin Porras, toda la jugada fue legal, por lo que el gol no tiene ningún cuestionamiento.

A falta de pocos minutos, Puntarenas le sigue ganando a Saprissa 1-2 en la Cueva.