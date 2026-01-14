¿Estaba bien el gol de Saprissa? Analista arbitral da su veredicto

Saprissa consiguió anotar en el segundo tiempo del duelo contra Puntarenas FC. El cuadro morado marcó gracias a una diana en la que llegó un balón aéreo, el arquero Adonis Pineda no pudo rechazar y David Guzmán anotó.
Ante esto surgió la duda de si el arquero porteño había recibido falta en la disputa por el balón con el central morado, Kendall Waston, o si podía haber fuera de juego.
Según el analista arbitral, Greivin Porras, toda la jugada fue legal, por lo que el gol no tiene ningún cuestionamiento.
A falta de pocos minutos, Puntarenas le sigue ganando a Saprissa 1-2 en la Cueva.
⏰ 70’ Gol de David Guzmán y Saprissa descuenta. pic.twitter.com/eqJ0sw2dtZ— FUTV (@FUTVCR) January 14, 2026