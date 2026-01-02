Fútbol

Esta sería la alineación de Saprissa con sus nuevos refuerzos

Saprissa suma jugadores de peso en la ofensiva, aunque sigue pendiente de confirmar el portero

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
17/12/2025 / partido de ida entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el partido de ida de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
En el pasado Torneo Apertura 2025, Saprissa no pudo obligar a la Gran Final y perdió en la serie decisiva de segunda ronda ante Alajuelense. Aquí, Orlando Sinclair y Sebastián Acuña festejan un gol que finalmente no les sirvió. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaLuis Javier Paradela
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.