Esta sería la alineación de Saprissa con sus nuevos refuerzos

En el pasado Torneo Apertura 2025, Saprissa no pudo obligar a la Gran Final y perdió en la serie decisiva de segunda ronda ante Alajuelense. Aquí, Orlando Sinclair y Sebastián Acuña festejan un gol que finalmente no les sirvió.

Saprissa suma cuatro refuerzos confirmados: los extranjeros Tomás Rodríguez (Panamá) y Bancy Hernández (Nicaragua), además de los regresos de dos futbolistas que estaban cedidos, Luis Javier Paradela y Rachid Chirino. Ante esto, queda claro que el Monstruo enfocó su trabajo en reforzar su ataque.

Aún a los tibaseños les falta confirmar la llegada de su nuevo arquero tras el retiro del portero Esteban Alvarado. De momento, la opción más fuerte es Minor Álvarez, un guardameta formado en las ligas menores del club y que recientemente militó en el Marquense de Guatemala.

Pero ¿cómo quedaría el once morado tras estas incorporaciones?

En el arco, actualmente aparece Abraham Madriz, un portero de proyección; no obstante, este puesto sería ocupado por Álvarez, con quien Saprissa tenía prácticamente acordado su fichaje desde hace un par de días.

En la zaga, el cuadro que dirige Vladimir Quesada mantendría una base ya trabajada, con Kendall Waston y Pablo Arboine como defensores centrales, además de Joseph Mora por la banda izquierda y Kenay Myrie por la derecha. En este último puesto también puede rotar Gerald Taylor.

En la zona media, los saprissistas cuentan con dos inamovibles: el panameño Fidel Escobar y el argentino Mariano Torres. Sin embargo, falta definir un segundo mediocampista de marca, rol que podrían asumir David Guzmán o Sebastián Acuña.

Con las nuevas incorporaciones, la zona que más cambia para los morados es el ataque. El once titular podría completarse con Luis Javier Paradela por un costado y Bancy Hernández por el otro, mientras que el centrodelantero sería Tomás Rodríguez.

Ante este panorama, futbolistas como Gerson Torres, Ariel Rodríguez, Marvin Loría y Orlando Sinclair pasarían a un segundo plano.

De esta forma, los morados lograron compensar salidas importantes como la de Warren Madrigal y la prolongada lesión de Óscar Duarte. Otros jugadores que dejaron el club fueron Dax Palmer, Yoserth Hernández, Nicolás Delgadillo y Gustavo Herrera.

En el banquillo, Saprissa también gana profundidad con Rachid Chirino, quien fue figura en San Carlos, pero regresa al Monstruo por solicitud expresa de Vladimir Quesada.

El cuadro tibaseño también buscará potenciar a nuevas figuras como Marcos Escoe, Johnny Myrie, Kenneth González, entre otros, quienes tendrían más protagonismo en el nuevo campeonato.

Saprissa apostó por darle mayor peso a su ofensiva y mantener una base sólida de la zona media hacia atrás. El probable once del 40 veces campeón nacional estrena una delantera con la que busca recuperar la ilusión de su afición.

Saprissa podría alinear de la siguiente manera: Minor Álvarez; Kenay Myrie, Joseph Mora, Pablo Arboine, Kendall Waston; David Guzmán, Fidel Escobar, Mariano Torres; Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Luis Javier Paradela.