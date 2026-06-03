Fútbol

¿Está inflando el mercado Sporting? Esto responde el equipo que ya suma siete fichajes

Sporting sorprendió con un seleccionado hondureño, un mundialista de Catar 2022 y otro de Rusia 2018 con la Selección de Costa Rica

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Por Esteban Valverde
Sporting sumó a sus filas a Youstin Salas, Ignacio Gómez, Gabriel Leiva, Renzo Carballo, Eduardo Pastrana, Daniel Colindres y José Pinto.
Sporting sumó a sus filas a Youstin Salas, Ignacio Gómez, Gabriel Leiva, Renzo Carballo, Eduardo Pastrana, Daniel Colindres y José Pinto. (Canvas/Canva)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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