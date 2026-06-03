¿Está inflando el mercado Sporting? Esto responde el equipo que ya suma siete fichajes

El Sporting FC no ha perdido tiempo y acelera en el mercado de piernas de cara a la temporada 2026-2027. El cuadro albinegro ya cuenta con siete fichajes, y la discusión radica en si el equipo que dirige Andrés Carevic está inflando el mercado de piernas tico.

Sporting FC ya cuenta con siete fichajes: Youstin Salas (mundialista de 2022), Renzo Carballo, Eduardo Pastrana, Daniel Colindres (mundialista de 2018), Ignacio Gómez, José Mario Pinto (hondureño) y José Gabriel Leiva.

La Nación conversó con José Miguel Cubero, gerente deportivo de la institución, quien explicó que, aunque no lo parezca, el club tiene un presupuesto más bajo para la presente temporada, pero trabajó con una planeación durante los últimos seis meses para concretar las llegadas actuales.

Al consultarle directamente si estaban “rompiendo” económicamente el mercado, Cubero respondió:

“No, inclusive con toda confianza, este semestre estamos por debajo de lo que costaba la última. La verdad, no vemos que estemos afectando el mercado. Con todos los jugadores que llegaron hay negociación de por medio; el presupuesto no se negocia. El equipo está bastante bien”, afirmó Cubero.

El gerente destacó que no ha entrado en pujas por futbolistas, sino que simplemente ha dado seguimiento al talento que le llamó la atención.

“Acá tenemos una planificación de por medio; claramente no vamos en contra de nadie. Estas decisiones son deportivas, de acuerdo con las necesidades que tenemos. Venimos trabajando estas contrataciones desde meses atrás”, resaltó.

Sobre las expectativas de Sporting para la nueva temporada, Cubero no se atrevió a asegurar una clasificación a semifinales, pero sí señaló que desde su posición y la dirigencia quieren ver compromiso real en el terreno de juego y que no se cuestione la actitud de los futbolistas.

“Es importante recalcar que se les dijo a los jugadores que queremos un compromiso con la institución, con los jefes. Creo que fue importante recalcar esto. Llegamos a acuerdos con los jugadores; queremos competir, queremos disciplina alta y compromiso, y que disfruten del fútbol, pero con resultados. El compromiso en la cancha no se negocia”, sentenció.

En la última campaña, el plantel blanco y negro se topó con la incomodidad de luchar por salir del descenso.

Uno de los fichajes que más llamó la atención del presente periodo de transferencias es Daniel Colindres, mundialista con Costa Rica en 2018, quien tiene 41 años de edad y proviene de Puntarenas.

“En el último año tiene números espectaculares, pocas lesiones y es muy disciplinado. Además, es del gusto de Andrés Carevic; buscábamos un extremo y su desempeño ha sido muy bueno. La intención es mejorar sus condiciones de trabajo y sus métodos de recuperación”, finalizó.