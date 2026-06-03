Esta es la millonaria cifra del traspaso de Jeyland Mitchell en Europa y lo que recibiría Alajuelense

Jeyland Mitchell terminó como titular la temporada en el Sturm Graz de Austria, donde decidieron comprar su ficha.

El traspaso definitivo de Jeyland Mitchell, zaguero de la Selección de Costa Rica, del Feyenoord de Países Bajos al Sturm Graz de Austria representó un crecimiento en el valor de mercado del defensor. El sitio neerlandés www.1908.nl, especializado en noticias del Feyenoord, publicó que el club tulipán recibió 3 millones de euros por el tico, es decir, cerca de $3,5 millones.

La Liga Deportiva Alajuelense se frota las manos con el zaguero, ya que del total de la venta le corresponde un 15 %, lo que equivale a aproximadamente $525 mil.

Cuando la Liga colocó a Mitchell en el exterior, el Feyenoord hizo una oferta de $2,5 millones; está claro que Jeyland logró aumentar su valor de mercado en $1 millón.

De esta forma, lo que los manudos han recibido por el central ya supera los $3 millones.

“Sería una muy buena noticia para él y para nosotros, porque obviamente existen comisiones que le tocarían a la Liga”, comentó Marco Vásquez, gerente general de Alajuelense, el martes pasado, tras darse a conocer la transferencia de Mitchell en Europa.

Jeyland Mitchell tuvo su explosión futbolística en la Copa América 2024, cuando el entrenador de la Selección de Costa Rica era el argentino Gustavo Alfaro.

En ese torneo, Mitchell logró un rendimiento destacado y la Liga comenzó a recibir interés por el central.

Jeyland llegó a Países Bajos, donde tuvo participación principalmente en la Liga de Campeones de Europa, torneo en el que debutó en setiembre de 2024 en un partido contra el Bayer Leverkusen de Alemania.

Robin van Persie, una de las leyendas del Feyenoord y entrenador de Mitchell, emitió una polémica opinión sobre el tico en abril de 2025, cuando decidió enviarlo al segundo equipo porque consideraba que era muy “rudo” en los entrenamientos y podía lesionar a alguno de los titulares.

Luego de esto, el futbolista buscó una salida y encontró en el Sturm Graz la oportunidad para volver a competir.