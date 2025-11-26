Fútbol

Esta es la fecha en la que la Fedefútbol espera tener al nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol acelera marchas por la posibilidad de concretar fogueos antes de la Copa del Mundo 2026

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Costa Rica vs Honduras
La Selección de Costa Rica no pudo acceder a la fase final de la Copa del Mundo al empatar 0 a 0 contra Honduras, en el Estadio Nacional. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaMiguel Herrera
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.