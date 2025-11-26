Esta es la fecha en la que la Fedefútbol espera tener al nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica no pudo acceder a la fase final de la Copa del Mundo al empatar 0 a 0 contra Honduras, en el Estadio Nacional.

La Federación Costarricense de Fútbol acelera el proceso de elección del nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica. De hecho, el Comité Ejecutivo liderado por Osael Maroto trabaja para tener el nombramiento a más tardar en enero del 2026, esto porque aunque Costa Rica está fuera de la próxima Copa del Mundo, resulta un atractivo rival para foguear a selecciones que sí irán al torneo.

De hecho, en la Fedefútbol ya llegaron dos contactos de selecciones Clase A, campeonas del orbe, las cuales tienen un interés muy fuerte en jugar con la Tricolor en Estados Unidos. Por esto, en el Ejecutivo ven como una urgencia tener un seleccionador, esto con el fin de iniciar de una vez el proceso al 2030.

Una de las razones por las que Ignacio Hierro, actual director deportivo de la Federación, sigue en su puesto es precisamente para que elabore el proceso que desembocará con una terna de candidatos.

En la sesión de este miércoles del órgano director se habló sobre la continuidad del azteca y aunque la mayoría de participantes considera de urgencia un cambio, también se explicó que el proceso de elección del nuevo DT es prioridad, por lo que Hierro será el encargado de realizarlo.

Las dos selecciones de primer mundo que ya hicieron de conocimiento que valoran a Costa Rica como posible rival previo a la Copa del Mundo son Alemania e Inglaterra, pero las negociaciones apenas inician. Un federativo comentó a La Nación: "Nosotros vamos a tener nuestro mundialito, ya verán".

Hierro debe desarrollar el perfil que se busca del entrenador. No obstante en el Comité Ejecutivo hay varios dirigentes que consideran clave cambiar la “escuela” del timonel que tome la mayor, y algunos abiertamente están volviendo a ver a Europa. Se quiere seguir un proceso como el que vivió Panamá con el danés Thomas Christiansen.

En cuanto a la dirección deportiva de la FCRF, la labor de Ignacio Hierro continúa en análisis y de aquí a final de año no se descarta una posible salida.

Miguel Herrera, entrenador mexicano, fue el último seleccionador pero fue despedido luego de fracasar en la eliminatoria mundialista rumbo a 2026. Costa Rica terminó tercera de su grupo por detrás de Haití (clasificado al mundial) y Honduras.