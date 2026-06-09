Este es el calendario de Herediano en el Apertura 2026

Keysher Fuller marcó el gol que encaminó a Herediano a la celebración de su cetro 31 el semestre pasado.

La Unafut dio a conocer este martes por la mañana el calendario del Torneo Apertura 2026, que comenzará el 26 de julio y finalizará a finales de diciembre. Esta será la ruta de Herediano en el certamen.

Herediano iniciará su participación en el Torneo Apertura 2026 el fin de semana del 26 de julio frente a Puntarenas FC en el estadio Carlos Alvarado. Su primer enfrentamiento ante uno de los equipos tradicionales será en la jornada 3, el 9 de agosto, cuando reciba a Alajuelense en el estadio Carlos Alvarado o en el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero. Los rojiamarillos anunciaron que estrenarán casa para este certamen, pero todavía no anuncian la fecha exacta.

El 30 de agosto, los florenses disputarán su primer clásico provincial del torneo ante Cartaginés en el estadio José Rafael “Fello” Meza. Posteriormente, será hasta el 20 de setiembre, en la jornada 9, cuando se enfrenten a otro de los llamados equipos tradicionales, al visitar a Saprissa en el estadio Ricardo Saprissa.

En la segunda vuelta, el 14 de octubre, el conjunto rojiamarillo visitará a Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto. Luego, el 25 de octubre, recibirá a Cartaginés en la jornada 13.

El último equipo tradicional al que enfrentará Herediano durante la fase regular será Saprissa, el 4 de noviembre, en el estadio que los dirigidos por José Giacone utilicen como sede.

El campeón nacional cerrará su participación en la fase regular el 29 de noviembre, cuando reciba a Municipal Liberia.

Si el club que ostenta 31 títulos nacionales logra clasificar a la fase final, disputará las semifinales los días 9 o 10 de diciembre y 12 o 13 de diciembre. La final está programada para el 16 y 20 de diciembre, mientras que una eventual Gran Final se jugaría el 23 y 26 de diciembre.

Este el calendario del Apertura 2026: