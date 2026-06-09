Fútbol

Este es el calendario de Herediano en el Apertura 2026

En la jornada 3, Herediano ya tendrá su primer clásico. ¿Estará el Eladio Rosabal Cordero para esa fecha?

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Por Esteban Valverde
Herediano vs. Saprissa
Keysher Fuller marcó el gol que encaminó a Herediano a la celebración de su cetro 31 el semestre pasado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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HeredianoApertura 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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