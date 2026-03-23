Fútbol

¿Está contento Hernán Medford con Tomás Rodríguez? Así respondió el DT de Saprissa

El entrenador de Saprissa, Hernán Medford, detalló cómo evalúa el trabajo de Tomás Rodríguez y dio a conocer su satisfacción por Jefferson Brenes

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Por Esteban Valverde
Sapri
Hernán Medford consiguió volver a la victoria con Saprissa, ahora contra San Carlos, luego de una derrota frente a Cartaginés. (Mayela Lopez/Mayela López)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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