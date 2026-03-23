¿Está contento Hernán Medford con Tomás Rodríguez? Así respondió el DT de Saprissa

Hernán Medford no habló de la lucha que ahora tiene con Herediano por el liderato. El entrenador de Saprissa destacó el nivel de su escuadra ante San Carlos y explicó la clave para rescatar a Jefferson Brenes, volante tibaseño, quien es figura e incluso vuelve a la Selección de Costa Rica.

—¿Cómo toma la lucha por el liderato con Herediano?

—Yo prefiero hablar del partido porque estaba concentrado en esto. Si acaba de terminar un juego tan bonito, hablemos del partido. Hasta un compañero suyo dijo que yo no hablaba de fútbol… Pero en este caso solo he pensado en San Carlos. Creo que fue un partido parejo, en el que asumimos, metimos un gol bien; ellos se vinieron encima 15 minutos, pero cerramos bien, con goles… Los muchachos entendieron la parte táctica y estratégica. Es una cancha muy complicada para jugar.

—¿Qué lo pone más contento: tener el cero atrás la mayor parte del juego o la cantidad de goles que anotó?

—Lo que me deja satisfacción es que tuvimos mucho balance. Atacamos bien, fuimos efectivos, nos defendimos bien; eso también lo destaco. Tuvimos un buen balance al defendernos y atacar.

—¿Cómo recuperó a Jefferson Brenes?

—Eso es gestión de camerino. Hay que saber que también esto es de gustos, pero sí, cuando un jugador no juega mucho, hay que hablarle. Cuando vi la lista (de la Selección) y vi ese nombre y otros cuatro jugadores, me puse muy contento. Para estar en la Selección hay que estar bien; si están ahí, es por eso.

—¿Está conforme con lo hecho por Tomás Rodríguez como delantero centro?

—Yo estoy contento con los tres delanteros que tengo. A veces no solo es hacer los goles, sino hacer desgaste para que otros anoten. Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair vienen desde el banco y hacen mucha diferencia. Al final gana Saprissa y eso es lo que vale. Siento que ante San Carlos ganamos bien; el esfuerzo del jugador también vale. Era sumamente importante ganar.

—¿Qué piensa usted de las canchas sintéticas?

—Es un tema complicado. No puedo hablar mucho, porque fuimos los primeros en ponerla. Yo prefiero la cancha natural, pero no sé si ese sea el tema que provoque tantas lesiones. No sé por qué se han lesionado tantos jugadores en la rodilla; es preocupante este tema.