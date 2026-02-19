ESPN le tira con todo a Jeaustin Campos por el desastre en Concacaf

El programa Equipo F de ESPN es un espacio de análisis de la actualidad deportiva y futbolística de América Central.

La goleada que recibió el Real España de Honduras contra Los Ángeles FC de la MLS sigue generando reacciones. Ahora, no solo en territorio catracho le llovieron críticas al timonel tico, Jeaustin Campos, sino también a nivel internacional, ya que en la cadena ESPN cuestionaron con fuerza al costarricense.

Más allá del flojo rendimiento deportivo de su equipo, en ESPN aseguraron que al entrenador le faltó manejo ante los medios de comunicación en la conferencia de prensa posterior al partido. Real España perdió 6-1 contra Los Ángeles FC.

En el programa Equipo F se analizó el tema y el periodista Daniel Murillo declaró:

“Le tengo un respeto enorme, pero está fuera de tono. No tiene ni pies ni cabeza lo que comentó. Acaba de perder 6-1… No debió entrar en ese juego”, sentenció.

🇭🇳"LO DE JEAUSTIN CAMPOS ESTÁ FUERA DE TONO"😱@AGeorginaH no se guardó nada tras la goleada del LAFC al Real España🔥



📺 No te pierdas #EquipoF Centroamérica en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/wVAit4Uc2q — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) February 18, 2026

Murillo criticó que Jeaustin dijera desconocer —e incluso bromeara— sobre las críticas directas que recibió del directivo Fuad Abufele.

Cuando le preguntaron sobre esto, Campos respondió en conferencia que él solo se debía a los actuales directivos. “Me pela”, aseguró sobre lo dicho por Abufele.

“Yo creo que el éxito o fracaso depende del punto de partida. No solo se habla de éxito si se queda campeón. Este equipo viene en evolución desde que yo llegué. ¿Hace cuánto no había un partido de Concacaf acá? ¿Hace cuánto no se llegaba a una semifinal centroamericana? Yo entiendo, pero estamos en evolución. Tuvimos una mala noche y cometimos un pecado en las grandes ligas; no estamos preparados para esto”, reflexionó Jeaustin Campos en la conferencia de prensa.

Ante esto, la periodista de ESPN Georgina Hernández expresó:

“Se metió con un empresario importante del club; lo mínimo que merece es respeto. Lo que le dijeron fue que hiciera algo porque se estaba viviendo una carnicería en la cancha. Un director técnico con jerarquía cambia el rumbo del partido, pero no lo hizo”, manifestó.

De hecho, la propia Hernández lanzó una fuerte crítica en su red social X:

“Profesor… A comerse seis goles en casa, mejor NO participe. Mejor no crear memorias de estas”, sentenció.

Jeaustin Campos "Si me puede refrescar la memoria...Hace cuánto no había un partido de Concacaf acá"



Pero profesor... A comerse 6 goles en casa mejor NO participe. Mejor no crear memorias de estas. :( pic.twitter.com/CEirrbsG5F — Georgina Hernández (@AGeorginaH) February 18, 2026

Real España es líder del campeonato nacional de Honduras con 14 puntos, mientras que su más cercano perseguidor es Motagua, con nueve. No obstante, en la Concacaf, aunque queda un partido por disputar, lo cierto es que el conjunto aurinegro ya tiene la serie prácticamente perdida y Los Ángeles FC será el adversario de Alajuelense en la siguiente fase del certamen.