Escorpiones sigue buscando respuestas en el mercado de fichajes: sumó un nuevo futbolista de ataque

John Jairo Ruiz fue anunciado como fichaje de Escorpiones.

El equipo de Escorpiones continúa reforzándose. El plantel que llegó de la Segunda División para tomar el lugar del Municipal Liberia ahora anunció la llegada de John Jairo Ruiz, exjugador de Saprissa y Herediano.

La información fue confirmada por el club por medio de un comunicado de prensa.

“El experimentado volante se une a Escorpiones de Belén por los próximos dos torneos y ya está listo para defender nuestros colores”, comunicó el club.

Escorpiones recientemente había anunciado la llegada de Johan Venegas y Waylon Francis. Ambos futbolistas aportan experiencia al plantel dirigido por Júnior Díaz.

Escorpiones es sétimo de la clasificación, con cuatro puntos, los mismos que Herediano, Pérez Zeledón y Puntarenas, pero con mejor diferencia de gol.