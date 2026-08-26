Fútbol

Escorpiones sigue buscando respuestas en el mercado de fichajes: sumó un nuevo futbolista de ataque

Escorpiones anunció la llegada de un nuevo jugador para el Apertura 2026

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Por Esteban Valverde

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John Jairo Ruiz fue anunciado como fichaje de Escorpiones.
John Jairo Ruiz fue anunciado como fichaje de Escorpiones. (Escorp/Escorpiones)







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EscorpionesJohn Jairo Ruiz
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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