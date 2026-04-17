Escalofriante imagen: jugador queda gravemente herido y sus compañeros entran en desesperación (video)

Una jugada impactó al fútbol mundial desde la Champions de Asia. En el partido que disputaban Al-Ahli de Arabia Saudita y Johor de Malasia se produjo una acción que dejó una imagen muy fuerte tras una grave lesión.

El duelo terminó 2-1 a favor de Al-Ahli, pero la jugada de la que habla el mundo es la que protagonizaron Ali Majrashi, del conjunto árabe, y Jairo da Silva, del Johor. Ambos disputaron un balón aéreo: mientras Da Silva fue con la cabeza, Majrashi intentó una chilena y se produjo un choque estremecedor.

El pie de Majrashi impactó directamente en el rostro de Da Silva, lo que provocó una escena alarmante. El jugador cayó al césped desorientado, con una herida sangrante en el pómulo, mientras sus compañeros, desesperados, pedían asistencia médica de inmediato.

El cuerpo médico tardó algunos instantes en reaccionar ante la gravedad de la situación, por lo que el propio capitán del Johor corrió a buscar la camilla para retirar a su compañero del terreno de juego. El golpe fue tan fuerte que, al momento de trasladarlo, le cubrieron el rostro para evitar mostrar la magnitud de la lesión.

Una vez que la situación se calmó en el campo, el propio Majrashi se acercó a observar el estado de su rival y no pudo contener las lágrimas al darse cuenta del daño causado, aunque fue sin intención.