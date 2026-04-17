Fútbol

Escalofriante imagen: jugador queda gravemente herido y sus compañeros entran en desesperación (video)

Una jugada marcó este viernes el fútbol mundial por lo grave que fue y las consecuencias que dejó

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Por Esteban Valverde
Acción que causó grave lesión.
Acción que causó grave lesión. (Tomada de vide/Tomada de video)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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