Erick Lonis explota en defensa del Saprissa y contra el arbitraje

El histórico capitán del Saprissa, Erick Lonis, no aguantó más y se lanzó con todo contra el arbitraje, en defensa del club de sus amores.

Lonis hizo un llamado a la directiva morada para que emitiera un comunicado público cuestionando el accionar de los árbitros que dirigieron el Saprissa-Herediano, en la ida de las semifinales. En ese juego el central fue Steven Madrigal y el árbitro VAR, Jesús Montero.

LEA MÁS: Los agarronazos a Kendall Waston que el árbitro y el VAR ignoraron y tienen a Saprissa encendido

“Lo que le están haciendo a Saprissa es una vergüenza, un descaro, y no puede ser permitido. La gente de Saprissa y los miembros que tienen que ver con la justicia en el fútbol tienen que hablar al respecto”, pronunció Lonis en un video.

Erick incluso comparó acciones y recordó cómo a la “S” le anularon un gol válido frente a Cartaginés, pero luego, ante Herediano, Kendall Waston sufrió dos penales que no fueron sancionados.

Lonis fue más allá y recordó que, en ocasiones, reclamos de otros equipos han provocado que algunos árbitros desaparezcan del mapa por un torneo completo.

“Si se hubiera equivocado contra ‘X’ equipo, lo hubieran sacado del torneo nacional, al igual que a la gente que estaba en el VAR, pero siguen dirigiendo”, acotó.

El exguardameta también hizo un llamado a cuestionar al nuevo director arbitral, Enrique Osses.

LEA MÁS: El secreto de Wanchope que convirtió a Saprissa en una máquina ofensiva

“A Enrique Osses nadie lo ha cuestionado, y si en Saprissa no se ponen vivos, lo vuelven a hacer en el próximo partido. ¿Cómo es posible que no revisen los penales en el VAR? Y se lo van a seguir haciendo sistemáticamente. Me extraña que ninguna autoridad del Saprissa cuestionara esto”, finalizó.

Saprissa afrontará el partido de vuelta contra Herediano este miércoles a las 8:45 p. m.