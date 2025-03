Erick Lonis directo y fuerte: revela sus cuestionamientos a la gerencia deportiva del Saprissa

Erick Lonis no se anda con rodeos. El exarquero del Saprissa y símbolo histórico morado dio una amplia entrevista a La Nación donde evaluó la llegada de Paulo César Wanchope al banquillo morado, pero también dio a conocer cuestionamientos al manejo deportivo de la institución, quien tiene como su gerente deportivo a Sergio Gila.

Lonis aseguró que Saprissa debe notar las experiencias del pasado que se dieron en clubes como Alajuelense, institución que desde su perspectiva pasó por una crisis de identidad que todavía le afecta.

-¿Cuál es su análisis de la situación deportiva del Saprissa?

-Es muy difícil, desde afuera, poder opinar más que como un observador. Pese a que soy accionista, además soy cercano al Saprissa, pero en la parte deportiva uno opina lo que ve. Yo siento que al menos la decisión de Chope (nombrar a Paulo César) es correcta, le llega en su momento. El hecho de escoger un asistente de cuna morada (Gilberto Martínez) es bueno. Tuma tiene el ADN del Saprissa y eso es importante.

Sin embargo, tengo que admitir que hay decisiones deportivas que no he entendido. Eso no quiere decir que estén bien o mal, pero creo que eso ha causado que algunas de esas decisiones nos lleven a la irregularidad.

-¿Cuáles decisiones?

-José (Giacone) es muy buen técnico, es muy profesional y lo que se ha ganado lo ha hecho con todo el mérito y con su sudor; pero no sé si su estilo de juego era el estilo de juego que le convenía al Saprissa. Al margen de los resultados, pero por lo que se ve, creo que se debió pensar mejor la decisión cuando se nombró.

Después hay otro tema y es que yo no estoy de acuerdo en que se concentren las decisiones deportivas en una sola persona. Estoy en desacuerdo con eso, creo que un error o mala decisión de una persona puede meter al equipo en crisis por muchos años.

El ejemplo de la Liga es clarísimo. La Liga puso a alguien fuera del entorno a cargo, sin la influencia de los hombres exitosos como Wílmer López, Juan Carlos Arguedas, Miso, por decir algunos nombres. Eso dejó a la Liga en una crisis de identidad fuerte de ocho años que todavía no se termina.

-¿Cuál sería la fórmula correcta de dirección deportiva?

-Yo no estoy atacando a Gila como profesional ni persona, simplemente estoy en desacuerdo con los procesos. Estoy en desacuerdo que a las personas muy ganadoras las tengan relegadas en las decisiones.

Tiene que existir gente de mucho peso en el club avalando las decisiones de un gerente deportivo.

Por ejemplo, vea a Vladimir Quesada, que tiene no sé cuántos títulos, es de los más ganadores del país, pero ¿cómo va a estar dirigiendo la sub-15 si acaba de ser tricampeón? Eso no puede ser, porque hay cosas que un gerente deportivo que no es cuna del Saprissa no maneja. Yo nunca he estado de acuerdo.

-¿Hay mucho poder concentrado en una sola persona (Sergio Gila)?

-Yo no puedo entender darle ese nivel de poder a una persona que no conoce el club, la idiosincrasia, porque por malas decisiones pueden sumergir al equipo en crisis de títulos. Yo no creo que un gerente deportivo sea la autoridad máxima, porque el director deportivo puede equivocarse y se necesita un contrapeso.

Se necesita alguien que le diga que, en los últimos 40 años, en este país no ha llegado un solo español que sobresaliera, por ejemplo.

-¿Qué otras decisiones son cuestionables para usted?

-Cuando se deshicieron de (Pablo) Arboine, debieron decirle que es un central rápido, potente y seleccionado nacional, quien además sabe jugar a 60 metros del marco. Por lo que, si hay un ataque de los espacios del rival, sabe cómo responder. El 50 % de los goles a Saprissa se los hacen en pelota larga, con Arboine eso no pasaría.

Ahora, eso es lo que yo veo desde afuera, pero en la intimidad no sé si hay más razones. Si las decisiones que se están tomando son solamente deportivas, pues hay varias decisiones equivocadas, sin duda.

-¿Usted siente que la cabeza deportiva de la institución está fallando?

-Ya esta cabeza deportiva nos dio un título, pero hay que ver bajo qué condiciones, porque se salió campeón con un técnico que conocía mucho (Vladimir Quesada). Yo no puedo entender cómo una institución como Saprissa, con Vladimir Quesada, que tiene años en el club y el 80 % de su vida en la institución morada, lo mandan a la Sub-15.

Siento que le debieron dar una posición importante como consejero y hasta persona que cuestione varias decisiones deportivas. En este puesto, yo también tendría a Christian Bolaños, porque jugó en Europa, conoce a Saprissa, es Saprissa desde pequeño.

-¿Ve más falencias además de lo deportivo?

-Una de las cosas que Saprissa ha sido es débil para defender la institución. Aquí se ha instalado la narrativa de que a Saprissa le benefician los árbitros y eso es un mito porque los datos dicen totalmente otra cosa. Hay otros equipos que los benefician más y Saprissa no está ni siquiera en los primeros tres.

La institución debería traer eso abajo, por ejemplo. Se instala ese mito y nadie sale a contrarrestar eso.

Otra situación, a José Giacone lo sancionan por hablar del arbitraje, pero ¿quién lo defendió? Nadie. Al suavecito, todo el mundo se le viene encima.

¿Qué piensa de los extranjeros por los que apostó el Saprissa?

-Más allá de que sean buenos o malos, yo con eso no me estoy metiendo, pero lo que le puedo decir es que la data es algo que se inventaron los que no conocen el camerino, la cancha, porque una data la lee cualquiera. Esto es como los que contratan por videos, pero la data es muy engañosa. La historia dice que hay que conocer, tener la referencia; la data es un recurso más, pero hay que seguir al jugador, ver si juega con equipos de presión. Pero lo que nos dicen ahora es que la data aquí o allá.

La data no dice cómo reacciona uno en un camerino pesado. Los datos los lee cualquiera.

-¿Hubiera hecho otras contrataciones?

-Contratar a un jugador en un momento complicado con ocho meses de no jugar, en este momento no estoy de acuerdo. Si el equipo está en crisis, necesitamos gente que nos ayude ya; es esencial que el tiempo de respuesta sea veloz.

-¿Siente que Paulo César Wanchope es la persona indicada para enrumbar al primer equipo?

-Yo tengo que aclarar que tengo demasiados amigos en el fútbol y no tengo un solo enemigo. Entonces, los entrenadores de los últimos 30 años los conozco desde Guima hasta Junior Díaz. Yo soy amigo de Chope, del Tuma, de Luis Marín, de Wallace, de Rónald González, de Javier Delgado, de Medford y quiero que a todos les vaya bien.

Pero ahora, quiero que le vaya bien a Chope como entrenador y como persona, y siento que está en el mejor lugar para que esto le pase, como lo es Saprissa. Además, tiene a alguien que el fútbol de este país lo ha ninguneado, como usted tiene un especialista en defensa, uno de los top 5 mejores defensores del país totalmente relegado. Esto es una oportunidad que yo hace tiempo estaba anhelando para Gilberto Martínez.

LEA MÁS: “¡Ey, ragazzo!”: Kendall Waston y la inesperada relación con Gilberto ‘Tuma’ Martínez en Saprissa

-¿Cómo vio al Saprissa en la primera prueba?

-Lo vi al Saprissa con más intensidad, con buen bloque defensivo y no sufrieron tanto el pelotazo largo, que creo que era una debilidad. Ellos se han dado cuenta de falencias y ya las están trabajando.

-¿Cree que al Tuma, el país ‘futbolísticamente’, no lo estaba valorando?

-Es que el Tuma debutó conmigo, entrenó conmigo. Uno lo conoce, uno sabe que era rápido, inteligente, por eso llegó donde llegó. Tuma, desde carajillo, analizaba los rivales, las ventajas que tenía sobre ellos, peleaba abajo porque no era alto. Planeaba cómo enfrentar al uno contra uno. Él tiene una predisposición al análisis tremenda y eso marca la diferencia.

Yo siempre he deseado esta oportunidad para él.

-¿Puede Paulo meterse en el corazón morado siendo figura histórica del Herediano?

-La afición de Saprissa, a usted, con ganas, con identificación con el club, con los valores, consigue que la afición del Saprissa lo quiera. Además, para usted, perder a la afición del Saprissa debe cometer muchos errores. La afición morada es fiel, ahora si hay que demostrar las ganas, el ímpetu, la pasión, cuando la gente lo percibe así, la gente se gana. Si ganan tres o cuatro partidos, la cosa cambiará, ya verá.

-¿Por qué cree que Paulo no ha podido brillar como técnico como lo hizo como jugador?

-Yo no sabría decir por qué, pero él fue parte del cuerpo técnico del 2014. Siento que se invisibiliza trabajo en aquella época, pero Paulo también ascendió a Uruguay de Coronado. Cuando Paulo salió de Cartago iba bien... Tampoco ha sido un fracasado, pero por lo que Paulo es, por lo que logró, hay una gran expectativa alrededor de él. Cuando él llega, sabe que tiene una expectativa, pero ahora con Tuma ayudará a la defensiva de Saprissa y saldrá adelante. Es cuestión de que gane dos o tres partidos y la afición lo acogerá como alguien que ha estado ahí toda la vida.

Siento que Saprissa se le presta más a la forma de ser de él. Está en el equipo y en el momento indicado.

LEA MÁS: La afición de Saprissa reaccionó y esto pasó con el #FueraChope

-¿Se puede hacer un proceso de al menos un lustro con Chope?

-Eso sería lo mejor, porque tampoco los entrenadores de calidad abundan. Yo creo que uno no podría llegar y decir: “Vamos a tener un proceso con la afición”, eso es difícil, pero si se le habla a la afición abiertamente, se le podría solicitar más tolerancia. Nosotros venimos de un momento difícil, pero ganamos cuatro títulos y eso pasó factura.

Paulo Wanchope ya tuvo su debut con Saprissa ante San Carlos, con victoria 3 a 0. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

-¿Está conforme con el manejo administrativo del Saprissa? ¿Qué piensa de la situación financiera del club?

-Con respecto a eso, para uno es muy difícil opinar, pero sí te puedo decir que los números, resultados y la gestión de Horizonte Morado han sido súper exitosos. Desde los 90′s para acá, el Real Madrid no ha ganado dos títulos seguidos. Saprissa ya ganó cuatro recientemente, pero antes ganó con Wálter Centeno, Roy Myers... A la gente nunca le dicen que su equipo tiene deudas, pero Saprissa ha pasado por esto varias veces. La institución es tan grande que sale de cualquier situación. Ahora está en manos de gente muy exitosa a nivel empresarial y sé que la sacarán adelante.