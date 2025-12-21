Erick Lonis considera que entre Alajuelense y Saprissa no hubo tanta diferencia

El Deportivo Saprissa no pudo con Alajuelense y cayó 3-1 en el juego de vuelta de la final del Torneo Apertura 2025.

El integrante del Comité Deportivo del Saprissa, Erick Lonis Bolaños, felicitó a Liga Deportiva Alajuelense por la obtención de su estrella número 31 y afirmó que el cuadro rojinegro es un digno monarca.

Los manudos salieron con un empate 2-2 del estadio Ricardo Saprissa y, en el Alejandro Morera Soto, los erizos fueron ampliamente superiores al imponerse 3-1, resultado que les permitió celebrar por todo lo alto.

“No hay mucho que decir. Espectacular el escenario. Felicidades, porque tuvimos una final digna de un campeonato como el nuestro”, aseguró Lonis.

El exguardameta del cuadro morado, tras la derrota 3-1 frente a la Liga, señaló que deben tomar las cosas con calma para analizar el futuro del club.

“Quiero concentrarme primero en lo positivo de este campeonato. No hubo disturbios, no hubo problemas ni destrucción. Fue un escenario espectacular. Después veremos y analizaremos lo que viene para el Saprissa”, agregó.

Al consultarle al exmundialista de Corea y Japón 2002 si existió una amplia diferencia futbolística entre Alajuelense y Saprissa, respondió: “Sinceramente, no. No lo creo. Perdimos por errores puntuales. Eso no quita que le demos mérito al rival”.

El dirigente saprissista añadió: “Creo que tenemos que felicitar al rival. Debemos reconocer que tuvimos una final sin contratiempos, sin malacrianzas, dentro de lo natural de un enfrentamiento. Felicito a Óscar Ramírez y a su cuerpo técnico, a la junta directiva y a sus aficionados. Ganaron bien, así de sencillo”.

Finalmente, al referirse al futuro de la institución, Erick Lonis manifestó: “Vamos a seguir analizando y haciendo las cosas como deben ser”.