Erick Lonis considera que entre Alajuelense y Saprissa no hubo tanta diferencia

El dirigente morado Erick Lonis felicitó a Alajuelense y asegura que deben analizar el futuro del Saprissa

Por Juan Diego Villarreal y Milton Montenegro
20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
El Deportivo Saprissa no pudo con Alajuelense y cayó 3-1 en el juego de vuelta de la final del Torneo Apertura 2025. (JOHN DURAN/John Durán)







