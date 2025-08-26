Equipo de Liga de Ascenso recontrata a técnico que había destituido hace tres meses

Douglas Sequeira dirigió por última vez a Inter San Carlos frente a Fútbol Consultants, el 18 de mayo, en la final de la segunda fase, del Torneo Clausura 2025.

Solo los ríos no se devuelven, o al menos esa es la consigna de la dirigencia de uno de los equipos favoritos para ganar el campeonato en la Liga de Ascenso, en la actual campaña.

Luego de una sorpresiva decisión, el Inter San Carlos despidió al técnico Alexander Vargas y, en su lugar, recontrató al entrenador que llevó al club a la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2025, pero que había sido cesado el 26 de mayo pasado, tras perder la serie ante Fútbol Consultants. Hace 89 días.

Vargas estuvo únicamente tres partidos oficiales al frente de los norteños: igualó 1-1 en casa contra Carmelita por el Torneo de Copa; posteriormente empató 1-1 con Quepos Cambute y, finalmente, cayó 2-0 ante Sarchí el sábado 23 de agosto. La paciencia se agotó y la directiva del conjunto de Pital decidió rescindir su contrato.

LEA MÁS: Herediano lo despidió por teléfono y ahora también lo destituyen en la Liga de Ascenso

El Inter San Carlos anunció en sus redes sociales, este 25 de agosto, el regreso del técnico Douglas Sequeira Solano, para el Torneo Apertura 2025, luego de permanecer fuera del club durante prácticamente tres meses.

“Douglas Sequeira se incorporó hoy (lunes 25 de agosto) como director técnico del Inter San Carlos. Esta mañana, los Tafas recibieron al señor Douglas Sequeira Solano. Agradecemos al Managua Fútbol Club por facilitar las gestiones para el regreso de Sequeira”, se indicó en el boletín.

En el banquillo, Douglas, quien se había integrado como asistente al Managua FC, campeón de Nicaragua, durante la Copa Centroamericana, estará acompañado por el exjugador Álvaro Aguilar como asistente técnico, así como por Álex Hidalgo en el análisis de video y asistencia, y Rodrigo Abello como preparador físico.

“¡Bienvenidos nuevamente a su casa! Inter San Carlos mantiene su objetivo claro: disputar el ascenso a la primera división del fútbol costarricense”, concluyó la misiva enviada a los medios de comunicación.