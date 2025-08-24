Herediano lo despidió por teléfono y ahora también lo destituyen en la Liga de Ascenso

Alexander Vargas apenas estuvo dos meses al frente de Inter San Carlos, en la Liga de Ascenso. Cortesía: Inter San Carlos (La Nación/Cortesía: Inter San Carlos)

En una situación que cada vez parece más común en el fútbol, un equipo de la Liga de Ascenso, con apenas dos jornadas del Torneo Apertura 2025, tomó la decisión de despedir a su técnico.

Inter San Carlos, que llegó hasta la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2025 —la cual perdió ante Fútbol Consultants—, es uno de los equipos favoritos de la Segunda División para ascender a la máxima categoría al final de la temporada.

Con ese objetivo, al concluir la campaña anterior tomó la decisión de reforzar su plantel con jugadores de experiencia en la Primera División y contratar a un entrenador con trayectoria, que incluso dirigió al Herediano en el último semestre.

El elegido fue Alexander Vargas, quien, a pesar de haber tenido al Team en la segunda posición del Clausura 2025, fue removido de su cargo por Fuerza Herediana mediante un mensaje de WhatsApp.

Tras algunas semanas sin trabajo, Vargas aceptó el proyecto de Inter San Carlos con la misión de llevar al club a la Primera División, tras la destitución de Douglas Sequeira.

Sin embargo, luego de una larga pretemporada, el mal arranque en el certamen le pasó factura y fue cesado tras apenas tres partidos oficiales dirigidos, incluyendo el Torneo de Copa.

Primero empató 1-1 en casa contra Carmelita por el Torneo de Copa; después igualó 1-1 con Quepos Cambute en el arranque del campeonato, y finalmente cayó 2-0 ante Sarchí este sábado 23 de agosto. La paciencia se agotó y la dirigencia del conjunto de Pital decidió rescindir su contrato.

En un comunicado de prensa, la institución sancarleña informó: “Inter San Carlos comunica la finalización de los contratos de los siguientes miembros del cuerpo técnico: Alexander Vargas, entrenador; Jesús Morales, asistente técnico; y Rodrigo Abello, preparador físico. La decisión fue tomada por la administración del club.”

En el mismo boletín, difundido en sus redes sociales, se añadió que: “Douglas Sequeira (el mismo que había sido despedido al final de la temporada) podría regresar como timonel de los ‘Tafas’. En este comunicado confirmamos las negociaciones que buscan el regreso del profesor Sequeira.”

Tras su salida del club norteño, Sequeira fue contratado por el campeón de Nicaragua, Managua FC, donde se desempeña actualmente como asistente técnico.