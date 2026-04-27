Fútbol

Equipo costarricense de ciclismo competirá en una de las pruebas más duras de América

En su primera competencia internacional de la temporada, el Team Colono Bikestation correrá en los Estados Unidos

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Por Juan Diego Villarreal
Team Colono Bikestation kölbi Tour de Gila 2026 Primera carrera de la temporada 2026 27 de abril del 2026 Cortesía: Team Colono Bikestation kölbi
El Team Colono Bikestation kölbi competirá en el Tour de Gila, en Los Estados Unidos, del del 29 de abril al 4 de mayo. (Team Colono Bikestation kölbi/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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