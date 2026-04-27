Equipo costarricense de ciclismo competirá en una de las pruebas más duras de América

El Team Colono Bikestation kölbi competirá en el Tour de Gila, en Los Estados Unidos, del del 29 de abril al 4 de mayo.

Enfrentar una de las competencias más prestigiosas del continente americano será el reto del Team Colono Bikestation kölbi, que tomará parte en el Tour de Gila 2026, el cual se realizará en Silver City, Nuevo México, Estados Unidos.

La competencia de ciclismo, que se disputará del 29 de abril al 4 de mayo, constará de cinco etapas para un total de 528 kilómetros. El Tour de Gila es reconocido como una de las carreras por etapas más difíciles de Estados Unidos y forma parte del calendario UCI America Tour y del Pro Road Tour de USA Cycling.

Será la primera competencia internacional de la temporada para la escuadra nacional y el regreso de un equipo costarricense a esta prueba UCI 2.2 después de ocho años, según indicó el club en un comunicado de prensa.

El Tren Rojo, dirigido por Elías Vega, enfrentará a algunos de los mejores equipos del continente, entre ellos Modern Adventure Pro Cycling y Project Echelon Racing, de Estados Unidos; Canel’s Java, de México, donde corre el costarricense Sebastián Bremes; y Team Medellín, entre otros.

La escuadra nacional estará integrada por los campeones nacionales de contrarreloj José Pablo Sancho (sub-23) y Donovan Ramírez (élite), además de Kendall Fernández, Alejandro Granados, campeón sub-23 de la Vuelta a Costa Rica, Joseph Ramírez, Sergio Arias y Daniel Bonilla.

El director deportivo, Elías Vega, aseguró que será una carrera exigente que arranca con una contrarreloj de 26 kilómetros, donde se empezará a seleccionar la competencia, por lo que esperan aprovechar la curva de rendimiento tras los campeonatos nacionales.

“Desde finales del año pasado iniciamos la preparación para esta carrera tan prestigiosa, una de las más duras de América, donde participan al menos diez equipos continentales, por lo que para nosotros es una gran responsabilidad representar a Costa Rica”, explicó Vega mediante un comunicado de prensa.

El director técnico destacó la exigencia del evento y la importancia de este fogueo internacional para el equipo, que combina talento sub-23 con corredores de experiencia, en una prueba reconocida por su dureza y nivel competitivo en el calendario UCI América Tour.

Además, la ciclista del Tren Rojo, Dixiana Quesada, estará presente como refuerzo de la escuadra mexicana Latin AllStars en la versión femenina del Tour de Gila.